Contribution des médecins et des infirmiers migrants à la lutte contre la crise du COVID-19 dans les pays de l’OCDE

Cet exposé général s’intéresse à la contribution des médecins et des infirmiers migrants aux systèmes de santé de l’OCDE et à la manière dont les pays de l’OCDE ont adapté leurs approches de la reconnaissance des diplômes étrangers afin de faire appel à des médecins et des infirmiers supplémentaires formés à l’étranger face à l’épidémie de COVID-19. Il met également en évidence les éventuelles répercussions sur les pays d’origine de ces travailleurs, qui rencontraient déjà, pour certains, de graves pénuries de professionnels de santé qualifiés avant la pandémie de COVID-19, et souligne la nécessité d’une réponse globale à la pénurie mondiale de personnels de santé.