Concurrence, innovation et compétitivité dans les pays en développement

La compétitivité des entreprises au sein de l'environnement économique mondial est une composante essentielle de la stratégie de développement, mais ouvrir l'économie ne suffit pas à stimuler la compétitivité si l'innovation fait défaut. Tel est l'enseignement essentiel que cette étude intersectorielle dégage de l'expérience du Brésil, de la Corée, de l'Inde et du Taipei chinois.

Dans les pays en développement et les pays émergents, venus relativement tard à la technologie, les pratiques industrielles traditionnelles peuvent être associées à des réformes qui stimulent l'innovation, mais elles peuvent tout aussi bien entraîner une stagnation si le dosage des politiques et des pratiques est mauvais. Les études de cas présentées ici montrent que là où les habitudes industrielles tendent à réduire la compétitivité, l'action des pouvoirs publics peut être déterminante, notamment lorsqu'elle s'attache à gérer le rythme, l'ordre et la nature des mesures d'ouverture des marchés. Cette publication ouvre donc un nouveau débat sur les politiques industrielles que les pays en développement et en transition doivent adopter pour affronter la concurrence et croître dans une économie mondialisée.