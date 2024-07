La persistance du travail des enfants suscite un émoi considérable dans l’opinion publique. Malgré l’accroissement du nombre de ratifications de conventions internationales sur l’abolition du travail des enfants, 23 % des enfants âgés de 10 à 14 ans dans le monde continuent à travailler. Mais pourquoi les enfants doivent-ils encore travailler ? Et dans quelles conditions ? Quelles sont les implications du travail des enfants sur le développement à venir des pays concernés ? Quelles sont les meilleures politiques pour combattre le travail des enfants et comment peuvent-elles favoriser le développement économique ?

Cet ouvrage essaye de répondre à ces questions. Après avoir mis en évidence la réalité du travail des enfants dans le monde, cette étude analyse les causes économiques de ce problème et l’efficacité des différents dispositifs et mesures mis en œuvre pour le combattre.