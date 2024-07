Bénéfices économiques élargis du secteur des transports

L’analyse coûts-avantages classique des projets d’investissement dans les infrastructures de transport consiste à mettre en balance les coûts des projets avec les avantages que l’on peut en escompter pour l’usager. Cette démarche a été remise en question au motif qu’elle ne tient pas compte des effets économiques plus larges de ces projets. À l’occasion de cette Table Ronde, d’éminents universitaires et professionnels ont échangé leurs vues sur la question et ont examiné diverses méthodes possibles pour évaluer les effets plus larges – négatifs comme positifs. Ils sont ainsi parvenus à la conclusion que pour les projets de petite envergure, il est préférable de privilégier l’obtention de résultats dans les délais voulus, même s’il faut pour cela renoncer à une analyse plus poussée des effets plus larges des projets. En revanche, s’agissant de projets ou de programmes d’investissement de plus grande ampleur, une analyse spécifique de leurs effets plus larges se justifie davantage. L’élaboration de procédures d’évaluation uniformes doit être un domaine de recherche prioritaire.