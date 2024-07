Appropriation et partenariat

Les Forums des partenaires au développement sont un moyen pour le Comité d’aide au développement de l’OCDE d’offrir aux acteurs de la sphère non gouvernementale une tribune pour exprimer leurs points de vue et apporter leur contribution à l’élaboration des politiques et stratégies de développement. En décembre 2000, le CAD et le Centre de développement ont organisé un Forum consacré aux moyens susceptibles d’être mis en oeuvre pour associer la société civile à l'élaboration des politiques des pouvoirs publics dans les pays en développement et recenser les obstacles pouvant entraver ce processus. Les participants sont convenus que le concours de la société civile à la mise au point des stratégies de lutte contre la pauvreté a été l’un des facteurs importants de leur réussite.



Les discussions ont montré que la participation de la société civile à l'élaboration des politiques des pouvoirs publics permet non seulement d’améliorer l’efficacité de sa mise en œuvre, mais en outre contribue à l’avènement de régimes politiques plus démocratiques et pluralistes. La lecture de cet ouvrage est essentielle pour les représentants des organisations de la société civile, les gouvernements des pays de l’OCDE et des pays en développement, ainsi que pour les personnes responsables, au sein d’organisations internationales, de la conception et de la mise en oeuvre de stratégies de lutte contre la pauvreté.