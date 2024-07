Alimentation et agriculture

La Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte vise à formuler des recommandations concrètes et à fournir des instruments de mesure, notamment des indicateurs, qui aideront les pays à engendrer la croissance économique et le développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. La Stratégie propose un cadre d’action adaptable selon les spécificités nationales et le stade de développement des pays.

Ce rapport étudie divers aspects de la croissance verte dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.