Ajustement structurel dans les industries du textile et du vêtement dans l'environnement commercial de l'après - ATV

La présente étude porte sur les problèmes d'ajustement auxquels les industries du textile et du vêtement sont confrontées dans le monde entier. L'idée d'effectuer cette analyse est née au cours des consultations informelles qui se sont déroulées entre le Comité des échanges de l'OCDE et les organisations de la société civile. Il a fallu duex longes années de discussions au Groupe de travail du Comité des échanges pour mieux comprendre les questions en jeu et arrêter la version finale de cette étude....