Par l'intermédiaire des Directeurs nationaux de projet (National Project Managers, NPMs), les pays/économies participants mettent en œuvre l'enquête OCDE/PISA au niveau national dans le respect des procédures administratives convenues. Les NPMs jouent un rôle essentiel en veillant à ce que la mise en œuvre soit de haute qualité, et vérifient et évaluent les résultats de l'enquête, les analyses, les rapports et les publications.

PISA National Project Managers (NPMs): 2022 2018 2015 2012 2009 2006 2003 2000

Tous les adresses sont en anglais ou bien dans les langues de chaque Pays. L'ordre alphabétique ci-dessous suit l'ordre original (en considérant les noms des Pays en anglais).

Albanie

Aurora Balliu

Director

Centre for Educational Services

Bulevardi Zhan D'Ark, Nr. 23, Tirane

1001 Tirana

Albania

Email: Aurora.Balliu@qsha.gov.al

Tel.: +355696036497



Argentine

Rodrigo Piczman

Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa

Pacheco de Melo 1826

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Argentina

Email: rodrigo.piczman@educacion.gob.ar

Tel.: +541141292463



Arménie

Arsen Baghdasaryan

Deputy Director

Assessment and Testing Center

Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of Armenia

Aygestan street 9/4

Yerevan

Armenia

Email: angenabg@gmail.com



Australie

Lisa De Bortoli

Australian Council for Educational Research

19 Prospect Hill Road

3124 Camberwell

Australia

Email: lisa.debortoli@acer.org

Tel.: +61392775626

Fax: +61392775500

Autriche

Birgit Lang

IQS - Federal Institute for Quality Assurance of the Austrian School System

Alpenstrasse 121

5020 Salzburg

Austria

Email: birgit.lang@iqs.gv.at

Tel.: +(43) 662 620088 3110

Fax: +(43) 662 620088 3900

Bettina Toferer

IQS - Federal Institute for Quality Assurance of the Austrian School System

Alpenstraße 121

5020 Salzburg

Austria

Email: bettina.toferer@iqs.gv.at

Tel.: +43 662 620088 ext. 3214



Azerbaïdjan

Imran Ibishov

The Institute of Education of the Republic of Azerbaijan

Afiyaddin Jalilov str 86

AZ1025 Baku

Azerbaijan

Email: imran.ibishov@arti.edu.az



Belgique

Communauté flamande

Nele Warlop

UGent

H. Dunantlaan 2

B9000 Ghent

Belgium

Email: nele.warlop@ugent.be

Tel.: +3292649433

Fax: +3292649449

Communauté française

Anne Matoul

Education Sciences

University of Liège

aSPeRue de Pitteurs 20

4020 Liège

Belgium

Email: anne.matoul@uliege.be

Tel.: +32(0)43669462

Fax: +32(0)43669145

Brésil

Clara Machado Da Silva Alarcão

National Institute of Studies and Educational Research (INEP)

Setor de Indústrias Gráficas (SIG)

Quadra 4 Lote 327

70610-908 Brasilia DF

Brazil

Email: clara.silva@inep.gov.br

Tel.: +556199414-4412



Aline Mara Fernandes Muler

Seruidora (DAEB)

INEP/MEC

Setor de Indústrias Gráficas – SIG

Quadra 4 Lote 327

CEP: 70610-908 Brasília

Brazil

Email: aline.fernandes@inep.gov.br

Tel.: +55(61)20223332



Brunei Darussalam

Wan Abdul Rahman Wan Ibrahim

Deputy Director

Department of Planning, Development and Research

Ministry of Education

Old Airport Berakas

BB3510 Bandar Seri Begawan

Brunei Darussalam

Email: wanrahman.ibrahim@moe.gov.bn

Tel.: +6732382126

Fax: +6732380115

Bulgarie

Natalia Vassileva

Chief Expert

Center for Assessment in Pre-school and School Education

125 Tsarigradsko shose Blvd, .bl.5, fl.2

1113 Sofia

Bulgaria

Email: n.vassileva@mon.bg

Tel.: +35929705650

Fax: +359 2 870 20 62

Cambodge

Chinna Ung

Director

Education Quality Assurance Department (EQAD)

Ministry of Education, Youth and Sport

Administration Building

Street 380

Sangkat Boeung Keng Kang 1

Khan Boeung Keng Kang

12302 Phnom Penh

Cambodia

Email: ung.chinna@moeys.gov.kh

Tel.: +(855) 12 88 35 52



Canada

Vanja Elez

Coordinator

Learning Assessment Programs

Council of Ministers of Education Canada (CMEC)

95 St. Clair Avenue West

M4V 1N6 Toronto

Ontario

Canada

Email: v.elez@cmec.ca

Tel.: +1-416-962-8100 ext 266



Chili

Ema Lagos Campos

Depto. de Estudios Internacionales, Unidad de Estudios.

Agencia de Calidad de la Educación Chile

Morandé 360, Floors 9 and 10 Santiago Centro

Santiago

Chile

Email: ema.lagos@agenciaeducacion.cl

Tel.: +56 (2) 28718817



Hong Kong, Chine

Koon-shing Frederick Leung

Chair Professor and Kintoy Professor in Mathematics Education

Faculty of Education

The University of Hong Kong

Room 312, Runme Shaw Building

Faculty of Education

The University of Hong Kong

Pokfulam

Hong Kong, China

Email: frederickleung@hku.hk

Tel.: +852 2859 2355

Fax: +85228585649

Wai-ip Lam

Associate Professor

Faculty of Education

The University of Hong Kong

Room 619, Meng Wah Complex

Pokfulam

Hong Kong, China

Email: jwilam@hku.hk

Tel.: +852 3917 5282

Macau, Chine

Kwok-Cheung Cheung

Professor and Director of Educational testing and Assessment Research Centre

Faculty of Education

Room 2016, E33, Faculty of Education

University of Macau

Avenida da Universidade

Taipa

Macau, China

Email: kccheung@um.edu.mo; kccheung@umac.mo

Tel.: +853 8822 8738

Fax: +853 8822 2403



Colombie

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)

Ave. Calle 26 #69-76,Edificio ElementoTorre Fuego

Piso 17, Edificio Elemento

Bogotá

Colombia

Email: rbenjumea@icfes.gov.co



Costa Rica

Rudy Masís Siles

Quality Assessment Management Office

Ministry of Public Education of Costa Rica

Edificio Torre Mercedes

Piso 7

San José

Costa Rica

Email: rudy.masis.siles@mep.go.cr

Tel.: +(506)83218875



Croatie

Ana Markocic Dekanic

Head of Department for International Assessments in Education

National Center for External Evaluation of Education

Damira Tomljanovica Gavrana 11

10020 Zagreb

Croatia

Email: ana.dekanic@ncvvo.hr

Tel.: +385 1 4501 825



Tchéquie

Simona Boudova

International Surveys Expert

Department of International Studies

Czech School Inspectorate

Frani Sramka 37

150 21 Prague

Czech Republi

Email: simona.boudova@csicr.cz

Tel.: +420605288211



Danemark

Vibeke Tornhøj Christensen

Co-NPM / Senior Researcher

The Danish Center for Social Science Research

Herluf Trolles Gade 1110

1052 Copenhagen K

Denmark

Email: vich@vive.dk

Tel.: +4544455500



Îles Féroé

Ása Hansen

Próvstovan

Hoyvíksvegur 72

Postrúm 3084

FO-110 Tórshavn

Faroe Islands

Email: asa@provstovan.fo

Tel.: +298555092

Fax: +298350750



République dominicaine

Santa Cabrera

Director

Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE)

141, Francia Ave. Gascue

Santo Domingo

Dominican Republic

Email: santa.cabrera@ideice.gob.do

Tel.: +809 686 9152



Équateur

José Flores

General Technical Coordinator

General Coordination

National Institute of Educative Assessment

Luis Cordero Avenue 2270 and 10th August Avenue

170524 Quito

Ecuador

Email: jose.flores@evaluacion.gob.ec

Tel.: +593983158094



Égypte

Khaled Mohamed Sayed Ahmed

Researcher

Test Development Department

National Center for Examinations and Educational Evaluation

38 Almadina Almenawra Str. from Street no. 9Al Mokatem

Cairo

Egypt

Email: kh.sayed@moe.edu.eg



El Salvador

José Carlos Márquez Hernandez

Research and Data Analysis Coordinator

Ministry of Education, Science and Technology

Alameda Juan Pablo II y calle Guadalupe

Edificio A3, Tercer Nivel

San Salvador

EL Salvador

Email: jose.marquez@mined.gob.sv

Tel.: +50370714159

Estonie

Gunda Tire

Head of International Assessments

Testing and Evaluation Department

The Education and Youth Board

11415 Tallinn

Estonia

Email: gunda.tire@harno.ee

Tel.: +3725073779



Finlande

Arto Ahonen

Senior Researcher

Finnish Institute for Educational Research

University of Jyväskylä

Finnish Institute for Educational Research

Alvar Aallon katu 9, PO Box 35

Finland

Email: arto.k.ahonen@jyu.fi

Tel.: +358 40 83 94 209

Mari-Pauliina Vainikainen

Researcher

University of Helsinki

Laivalahdenkaari 26 D 49

00810 Helsinki

Finland

Email: mari-pauliina.vainikainen@helsinki.fi ; mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi

Tel.: +358-50-3465050



France

Franck Salles

DEPP - Bureau de l'évaluation des élèves

Ministère de l'Education Nationale - Enseignement Supérieur et Recherche (MENESR)

61, 65 Rue Dutot

75014 Paris

France

Email: franck.salles@education.gouv.fr

Tel.: +33 155557773



Géorgie

Tamar Bregvadze

Research Coordinator

LEPL National Center for Educational Research (NCER)

Ana Polikovskaia 31a

0186 Tbilisi

Georgia

Email: tam.bregvadze@ncer.gov.ge

Tel.: +995599515785



Sophie Bakhutashvili

LEPL National Center for Educational Research (NCER)

Ana Polikovskaia 31a

0186 Tbilisi

Georgia



Allemagne

Jennifer Diedrich-Rust

Research Associate

Technical University Munich SOT

Centre of International Student Assessment (ZIB)

Arcisstr. 21

80333 München

Germany

Email: jennifer.diedrich@tum.de

Tel.: +498928928271



Doris Lewalter

Associate Professorship of Formal and Informal Learning

Technical University Munich SOT

Centre of International Student Assessment (ZIB)

Arcisstr. 21

80333 München

Germany

Email: doris.lewalter@tum.de

Tel.: +498928928272



Ghana

Edward Appiah

National Council for Curriculum and Assessment

Accra

Ghana

Email: edward.appiah@nacca.gov.gh



Grèce

Chryssa Sofianopoulou

Assistant Professor

Department of Informatics and Telematics

Institute of Educational Policy

Harokopio University

Omirou 9, Tavros

17778 Athens

Greece

Email: csofian@hua.gr

Tel.: +302109549412

Fax: +302109549401

Guatemala

Marco Antonio Sáz Choxim

General Director

General Directorate of Evaluation and Educational Research (Digeduca)

DIGEDUCA - MINEDUC

Avenida Reforma 8-60 zona 9

Edificio Galerías Reforma

Torre II, 8° Nivel

Guatemala

Email: msaz@mineduc.gob.gt

Tel.: +50223340511

Hongrie

Csaba Rózsa

Educational Authority

Szalay u. 10-14

1055 Budapest

Hungary

Email: rozsa.csaba@oh.gov.hu

Tel.: +3613742437



Judit Szipocs-Krolopp

Educational Authority (Oktatási Hivatal)

Szalay u. 10-14

1055 Budapest

Hungary

Email: szipocsne.krolopp.judit@oh.gov.hu

Tel.: +3613742445



Islande

Guðmundur Þorgrímsson

Department of Analysis

Ministry of Education, Science and Culture

Víkurhvarf 3

203 Kópavogi

Iceland

Email: gudmundur.bjarki.thorgrimsson@mms.is

Tel.: +3545147500



Indonésie

Asrijanty Asrijanty

Agency for Standardization, Curriculum, and Assessment in Education

Ministry of Education, Culture, Research and Technology

Jalan Jenderal SudirmanSenayan

10270 Jakarta

Indonesia

Email: asrijanty@kemdikbud.go.id

Tel.: (+6221) 5737102

Fax: (+6221) 5721245

Kurdistan (Région, Irak)

Bashdar Sarbaz Mawlud

Director

Educational Planning

Ministry of Education

60 M street

44001 Erbil

Iraq

Email: Bashdar@outlook.com



Khalil Junaiod Shilan

General Director of Educational Planning

Educational Planning

Ministry of Education

60 M street

44001 Erbil

Iraq

Email: shelanjunaiddj@gmail.com

Tel.: +9647504587508



Irlande

Anastasios Karakolidis

Research Associate

Educational Research Centre

St Patrick’s College Campus

Drumcondra, Dublin 9

D09 AN2F Dublin

Ireland

Email: anastasios.karakolidis@erc.ie

Tel.: +353 1 8065229



Israel

Georgette Hilu

International Educational Research

The National Authority for Measurement and Evaluation in Education (RAMA)

Beit Avgad, 5 Jabotinsky st. floor 3

525006 Ramat Gan

Israel

Email: ghilu.rama@education.gov.il

Tel.: +9720733937729

Fax: +9720733937777

Inbal Ron-Kaplan

Director for International Assessments

The National Authority for Measurement and Evaluation in Education (RAMA)

Beit Avgad5 Jabotinsky, 2nd floor

5252006 Ramat Gan

Israel

Email: iron.rama@education.gov.il

Tel.: +972-3-5205521

Fax: +972 3 5205529

Italie

Carlo Di Chiacchio

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35

00153 Rome

Email: carlo.dichiacchio@invalsi.it

Tel.: +39 06 94 18 53 54



Laura Palmerio

INVALSI

Via Ippolito Nievo, 35

00153 Rome

Italy

Email: laura.palmerio@invalsi.it

Tel.: +(39) 0694185304



Japon

Naoko Otsuka

National Institute for Educational Policy Research (NIER)

3-2-2 Kasumigaseki

Chiyoda-ku

100-8951 Tokyo

Email: kito@nier.go.jp

Tel.: +81-3-6733-6982

Fax: +81-3-6733-6890

Jordanie

Emad Ghassab Ababneh

Researcher

National Center for Human Resources Development(NCHRD)

P.O.Box : 560

11941 Amman

Jordan

Email: Imada@nchrd.gov.jo

Tel.: +962777294873

Fax: +962(6)5340356

Kazakhstan

Rizagul Syzdykbayeva

Department of International Comparative Research

JSC «National Center for Education Research and Evaluation «Taldau» named after Ahmet Baitursynuly»

Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan

29/1 Konayev Street

Business center "Diplomat"

010000 Astana

Kazakhstan

Email: rizagul.syzdykbaeva@iac.kz

Tel.: +77172729474

Kenya

Ephel Epha Ngota Owano

Head of National Assessment Centre

Kenya National Examinations Council (KNEC)

Nairobi

Kenya

Email: engota@knec.ac.ke

Tel.: +254703446147



Corée

Seongkyeong Kim

Associate Research Fellow

Division of Educational Evaluation

Korea Institute for Curriculum and Evaluation (KICE)

8, Gyohak-ro Deoksan-eup

Chungcheongbuk-do

27873 Jincheon-gun

Korea

Email: kimsk@kice.re.kr

Tel.: +82(0)43-931-0416



Kosovo

Fatmir Elezi

Assessment Official

Ministry of Education, Science and Technology

Agim Ramadani no. 325

10000 Prishtina

Kosovo

Email: fatmirnjvs@gmail.com; fatmir.elezi@rks-gov.net

Tel.: +37 7 44 24 08 51



Kyrgyzstan

Onolkan Umankulova

President

Agency for quality assurance in education "EdNet"

Kyrgyzstan

Email: onola@yandex.ru; onola@yandex.com

Tel.: +996772523000

Fax: +996312900830

Lettonie

Rita Kiselova

Docent, Researcher

Faculty of Education, Psychology and Art

University of Latvia

Imantas 7.linija - 1

LV-1083 Riga

Latvia

Email: rita.kiselova@lu.lv

Tel.: +37129263476



Liban

Bassem Issa

Coordinator of Technical Units

Centre for Educational Research and Development (CERD)

Ministry of Education and Higher Education

CERD building

Dekwaneh

Beirut

Lebanon

Email: issa.bassem@gmail.com; issab@crdp.org; pisalebanon@crdp.org

Tel.: +961 1 683088

Fax: +961 1 683089

Lituanie

Rasa Jakubauske

Researcher

Department of Monitoring and Evaluation Education

Policy Analysis and Research Unit

National Agency for Education

03106 Vilnius

Lithuania

Email: Rasa.Jakubauske@nsa.smm.lt

Tel.: +370 690 94991



Luxembourg

Bettina Boehm

PISA Coordinator

SCRIPT (Department for the Coordination of Educational and Technological Research and Innovation)

Ministry of Education, Childhood and Youth

33, Rives de Clausen

L-2165

Luxembourg

Email: bettina.boehm@men.lu

Tel.: +35224785211

Malaisie

Wan Raisuha binti Wan Ali

Senior Principal Assistant Director

International Benchmarking in Education Policy Research Sector

Educational Planning and Research Division

Ministry of Education

Federal Government Administrative Centre

Level 1-4, Block E8, Parcel E

64604 Putrajaya

Malaysia

Tel.: +60388846230

Fax: +60388896308

Email: raisuha.ali@moe.gov.my

Wan Faizatul Shima binti Ismayatim

Principal Assistant Director

International Benchmarking in Education Policy Research Sector

Educational Planning and Research Division

Ministry of Education

Federal Government Administrative Centre

Level 1-4, Block E8, Parcel E

64604 Putrajaya

Malaysia

Tel.: +60388846380

Fax: +60388896308

Email: shima.ismayatim@moe.gov.my



Malte

Jude Zammit

Director General

Department for Curriculum, Lifelong Learning and Employability

Ministry for Education, Sport, Youth, Research and Innovation

Floriana

Malta

Email: jude.zammit.1@gov.mt

Tel.: +356 25982503



Maurice

Rajiv Kumar Aukhojee

Acting Director

Planning and Budgeting Directorate

Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology

Level 3MITD House

Pont Fer

73544 Pheonix

Mauritius

Email: rkaukhojee@govmu.org

Tel.: +230 601 5200

Fax: +230 697 1490

Locknathsing Dwarkan

Director (Quality Assurance)

Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology

Email: ldwarkan@govmu.org

Tel.: +230 601 5226



Méxique

Rafael Vidal



General Director

National Centre for the Evaluation of Higher Education (CENEVAL)

Altavista 19, 1er piso

Col. San Angel, Del. Alvaro Obregon 03330 Mexico

01000 Mexico City, Mexico

Email: rafael.vidal@ceneval.edu.mx

Tel.: +(5255)53229200

Moldova

Stanislav Ciubotaru

Deputy Director

National Agency for Curriculum and Evaluation

Ministry of Education and Research

1 Piata Marii Adunari Nationale

MD-2033 Chisinau

Republic of Moldova

Email: pisa.mda@gmail.com; stanislav.ciubotaru@yahoo.com

Tel.: +37322233343



Mongolie

Oyunchimeg Enkhbayar

Head of International Assessment Division

National and International Evaluation Department

Education Evaluation Center of Mongolia

976 Ulaanbaatar

Mongolia

Email: oyunchimeg@eec.mn

Tel.: +97699822284



Monténégro

Divna Paljevic

Advisor for International Assessments

Examination Centre (Ispitni centar)

Vaka Djurovica bb

81000 Podgorica

Montenegro

Email: divna.paljevic@iccg.edu.me

Tel.: +38269017724

Fax: +38220665590

Maroc

Anass El Asraoui

Chef de Service de l’Evaluation des Unités d’Education et de Formation

Centre National de l’évaluation et des examens

Ministère de l'éducation national, du préscolaire et du sport

32 Cité Al IrfaneAvenue des FAR Hay Riad

10000 Rabat

Email: anass.elasraoui@gmail.com

Tel.: +212655083673

Fax: +212537714437/+212537714409

Pays-Bas

Joyce Gubbels

National Project Manager

Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 210

6525 EC Nijmegen

Netherlands

Email: j.gubbels@expertisecentrumnederlands.nl

Tel.: +31 24 36 15 623



Martina Meelissen

National Project Manager

Department of Research Methodology, Measurement and Data Analysis (OMD)

Faculty of Behavioural, Management and Social sciences

University of Twente

PO BOX 217

Cubicus, room B306

7500 AE ESCHEDE

Netherlands

Email: m.r.m.meelissen@utwente.nl

Tel.: +31 534 893 668

Fax: +31 53 489 3759

Nouvelle-Zélande

Steven May

Principal Research Analyst

Comparative Education Research Unit , Research Division

Ministry of Education

Level 2, Kate Sheppard Wing, Vogel Centre

19 Aitken St

PO Box 1666

Wellington

New Zealand

Email: Steve.May@minedu.govt.nz

Tel.: +(64) 4 463 8304

Fax: +(64) 4 463 8312

Emma Medina

Ministry of Education

PO Box 1666

6140 Wellington

New Zealand

Email: Emma.Medina@education.govt.nz

Tel.: +64 4 439 5013



Macédoine du Nord

Biljana Koceva

State Examination Centre

ul. "Vasil Gjorgov" , bb

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Email: biljanakoceva@dic.edu.mk

Tel.: +38970326330

Norvège

[informations à vénir]

Autorité palestinienne

Mohammad Matar

Director

Center for Educational Research & Development (CERD)

Ministry of Education

Ramallah

Palestinian Authority

Email: mohammad.matar@moe.edu.ps

Tel.: +970 562 501 092



Panama

Arafat A. Sleiman G.

Plans and Programs Coordinator

PISA National Center

Ministry of Education of Panama

Hocker street

Building 1003

Clayton

Panama

Email: arafat.sleiman@meduca.gob.pa

Tel.: +5075244562



Paraguay

Judith Franco Ortega

Ministry of Education and Science

Coronel Moreno Street

Asunción

Paraguay

Email: judifo76@mec.edu.py; judifo76@gmail.com

Tel.: +595991761191



Pérou

Diego Luna Vera Tudela

Head

Office of Quality Measurement of Learning (UMC)

Minister of Education of Peru

Calle Del Comercio N° 193

San Borja

15021 Lima 41

Peru

Email: dluna@minedu.gob.pe

Tel.: +51-1-615 5840



Philippines

Nelia V Benito

Director IV

Bureau of Education Assessment

Department of Education

2F Bonifacio Building Deped Complex

Meralco Avenue

1600 Pasig

Philippines

Email: nelia.benito@deped.gov.ph

Tel.: +632 6316921



Pologne

Krzysztof Bulkowski

Research Methodology Expert

International Studies Unit

Educational Research Institute

Górczewska 8

01-180 Warsaw

Poland

Email: k.bulkowski@ibe.edu.pl

Tel.: +48 22 24 17 160



Joanna Kazmierczak

International Studies Unit

Educational Research Institute

Górczewska 8

01-180 Warsaw

Poland

Email: j.kazmierczak@ibe.edu.pl

Tel.: +48 22 24 17 160



Portugal

Anabela Serrao

Member of the Board of Directors

Board of Directors

Instituto de Avaliação Educacional, I.P.

Travessa Terras De Sant'Ana, N°15

1250-269 Lisbon

Portugal

Email: anabela.serrao@iave.pt

Tel.: +351 213895200

Fax: +351 213895150

Qatar

Shaikha Al-Ishaq

Head of International Assessments Section

Department of Students Assessment

Ministry of Education and Higher Education

Building 1- E Ring Road

35111 Doha

Qatar

Email: shaikha@edu.gov.qa

Tel.: +97455724020



Roumanie

Gabriela Nausica Noveanu

Senior Researcher and Scientific Secretary

Educational Research Unit

National Center for Policy and Assessment in Education

Stirbei Voda Street, 37

010113 Bucharest

Romania

Email: gabriela.noveanu@ise.ro; gabriela.noveanu@rocnee.eu

Tel.: +4 021 315 84 53

Fax: +4 021 312 14 47

Rwanda

Bernard Bahati

Director General

National Examination and School Inspection Authority

P.O. Box 1382

KG 17 Avenue

Kigali

Rwanda

Email: bbahati@nesa.gov.rw

Tel.: +250 788 757 370



Arabie Saoudite

Abdullah Aljouiee

Director of the National and International Tests Department

Education and Training Evaluation Commission

West Alnakhil bin Adbul Aziz Road

P.O. Box 68566

11537 Riyadh

Saudi Arabia

Email: a.jouiee@etec.gov.sa



Serbie

Gordana Capric

Deputy Director

Testing and Research

Institute for Education Quality and Evaluation

Fabrisova 10

11000 Belgrade

Serbia

Email: gcapric@ceo.gov.rs

Tel.: +381 64 866 5005

Fax: +381 11 206 7000

Singapour

Elaine Chua

Lead Research Specialist

Research and Evaluation Branch, Research and Management Information Division

Ministry of Education

1 North Buona Vista Drive, Level 17

138675 Singapore

Singapore

Email: Elaine_CHUA@moe.gov.sg

Tel.: +6568797340

Fax: +6567759866

République slovaque

Júlia Miklovicová

National Institute of Education and Youth

Žehrianska 9

851 07 Bratislava

Slovak Republic

Email: julia.miklovicova@nivam.sk

Tel.: +421268260209



Slovénie

Klaudija Šterman Ivancic

Researcher

International student assessment

Educational Research Institute Ljubljana,

Gerbiceva 62

Ljubljana

Slovenia

Email: klaudija.sterman@pei.si

Tel.: +38640609015

Fax: +386 1 420 12 66

Espagne

Lis Cercadillo

Technical Advisor

National Institute for Educational Assessment

Ministry of Education

Paseo del Prado, 28

28014 Madrid

Spain

Email: lis.cercadillo@educacion.gob.es

Tel.: +34 91 745 92 41

Fax: + 34 91 745 92 49

Suède

Emma Holmberg

Swedish National Agency for Education

Sweden

Email: emma.holmberg@skolverket.se



Suisse

Andrea B. Erzinger

Wissenschaftliche Leiterin ICER

Interfaculty Centre for Educational Research

University of Bern

Fabrikstrasse 8

CH-3012 Berne

Switzerland

Email: andrea.erzinger@unibe.ch

Tel.: +41316313726



Taipei chinois

Tsai Chin-Chung

Chair, Professor and Dean

School of Learning Informatics

National Taiwan Normal University

No. 162, Sec. 1

Hoping East Road

Da-an District

10610 Taipei City

Chinese Taipei

Email: tsaicc@ntnu.edu.tw

Tel.: +886 2 7734 3925

Fax: +886 2 2362 0951

Tajikistan

Lola Mansurova

National Testing Center under the President of the Republic of Tajikistan

20 Shamsi Street

Apt. 21

Dushanbe

Tajikistan

Email: lola.mansurova@list.ru

Tel.: +992902423426



Thailande

Ekarin Achakunwisut

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

924 Sukhumvit Road

Phra Khanong Subdistrict

Khlong Toei District

10110 Bangkok

Thailand

Email: eacha@ipst.ac.th

Tel.: +662 3924021

Türkiye

Turgay Taskin

Directorate General for Measurement, Assessment and Examination Services

Ministry of National Education

Emniyet Mahallesi Abant-2 Sokak

No:13/A Yenimahalle

Ankara

Türkiye

Email: ttaskin@meb.gov.tr

Tel.: +90 312 413 3217



Ukraine

Tetiana Vakulenko

Deputy Head

Methodologist Research and Analytic Dept.

Ukrainian Center for Educational Quality Assessment (UCEQA)

5, vul. Volodymyra Vynnychenka

04053 Kyiv

Ukraine

Email: vakulenko_tetyana@ukr.net; t.vakulenko@testportal.gov.ua

Tel.: +38 066 191 20 84



Émirats arabes unis

Shaikha Alzaabi

International Assessments Section Manager

International Assessment

Ministry of Education

Abu Dhabi

United Arab Emirates

Email: shaikha.alzaabi@moe.gov.ae

Tel.: +971 508123606



Ahmed Hosseini

International Assessments

Knowledge and Human Development Authority

500008 Dubai

United Arab Emirates

Email: ahmed.hosseini@khda.gov.ae

Tel.: +971 43643644

Fax: +971 43640001

Royaume-Uni

Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord

Grace Grima

Pearson

80 Strand

WC2R 0RL London

United Kingdom

Email: grace.grima@pearson.com



Écosse

David Thomas

Senior Research Manager

National Foundation for Educational Research (NFER)

The Mere

Upton Park

SL1 2DQ Wokingham

United Kingdom

Email: d.thomas@nfer.ac.uk

Tel.: +44(0)1753 637220



États-Unis

Samantha Burg

Institute of Education Sciences

National Center for Education Statistics

US Department of Education

550 12th St, SW

20202 Washington

United States

Email: samantha.burg@ed.gov

Tel.: +1 202 245 7537



Uruguay

Laura Noboa

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

Av Libertador 1409

Montevideo

Uruguay

Email: lnoboa@anep.edu.uy

Tel.: +598 29007070 ext 6000



Ouzbékistan

Abduvali Abdumalikovich Ismailov

Rector

National Research Institute for Professional Development and Teaching in New Methods named after A.Avloni

Under the Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

6, Ziyo street

100095 Tashkent

Uzbekistan

Email: abduvali.ismailov@gmail.com

Tel.: +998 55 508 06 67



Viet Nam

Quoc Khanh Pham

Deputy General Director, Viet Nam Education Quality Management Agency

Ministry of Education and Training Viet Nam

35 Dai Co Viet

Hai Ba Trung district

Ha Noi

Viet Nam

Email: pqkhanh@moet.gov.vn

Tel.: +84913210000



Zambie

Shadreck Nkoya

Principal Research Officer

Examinations Council of Zambia

P.O. Box 50432

10101 Lusaka

Zambia

Email: snkoya@exams-council.org.zm; nkoyas@hotmail.com

Tel.: +260977705040