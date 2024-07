Par l'intermédiaire des Directeurs nationaux de projet (National Project Managers, NPMs), les pays/économies participants mettent en œuvre l'enquête OCDE/PISA au niveau national dans le respect des procédures administratives convenues. Les NPMs jouent un rôle essentiel en veillant à ce que la mise en œuvre soit de haute qualité, et vérifient et évaluent les résultats de l'enquête, les analyses, les rapports et les publications.

PISA National Project Managers (NPMs): 2025 2022 2015 2012 2009 2006 2003 2000

Tous les adresses sont en anglais ou bien dans les langues de chaque Pays. L'ordre alphabétique ci-dessous suit l'ordre original (en considérant les noms des Pays en anglais).





Albanie



Rezana Vrapi

Director General

Centre for Educational Services

Ministry of Education, Sports and Youth

Bulevardi Zhan D'Ark Nr. 23

1001 Tirana

Albania

Tel.: +355696036497

Email: rezana.vrapi@qsha.gov.al ; rezana2004@gmail.com

‌Argentine

Samanta Bonelli

Secretaría de Evaluación

Ministerio de Educación y Deportes

Cuidad de Buenos Aires

Argentina

Tel.: +54 (11) 4129 1098

Email: bonelli.samanta@gmail.com



Mariela Leones

Head of Evaluation Department

Dirección Nacional de Información y Estadística de la Calidad Educativa (DiNIECE)

Cuidad de Buenos Aires

Argentina

Tel.: +54 (11) 4129 1488

Email: mleones@me.gov.ar

Australie

Sue Thomson

Educational Monitoring & Research Division

Australian Council for Educational Research (ACER)

19 Prospect Hill Road

Camberwell

Victoria 3124

Tel.: (61) 3 9277 5727

Fax: (61) 3 9277 5500

Email: sue.thomson@acer.edu.au

‌

Autriche

Birgit Lang

Federal Institute for Educational Research, Innovation & Development of the Austrian School (BIFIE)

Alpenstraße 121

5020 Salzburg

Austria

Tel.: (43) 662 620088 3110

Fax: (43) 662 620088 3900

Email: birgit.lang@iqs.gv.at

Azerbaïdjan

Narmina Aliyeva

Educational Development Programmes

Ministry of Education

49 Khatai Avenue

AZ-1008 Baku

Azerbaijan

Tel.: +994 12 4966275 ; +994 55 7864010

Email: nermine.aliyeva@edu.gov.az

Bélarus

Jurij Miksiuk

Director

Republican Institute for Knowledge Control

Tchaikovskogo Str, 7

220049 Minsk

Belarus

Tel.: +375 17 237 06 66

Email: priem@rikc.by

Aliaksandr Yakabchuk

Head of the Teaching and Educational Department

Republican Institute for Knowledge Control

Tchaikovskogo Str, 7

220049 Minsk

Belarus

Tel.: +375 (17) 2680304 ; +375 (29) 5661246

Email: yshura@mail.ru

‌Belgique

Communauté flamande

Inge de Meyer

Department of Teaching Sciences

University of Ghent

Centre for Educational Affairs

Henri Dunantlaan, 2

B-9000 Gent

Belgium

Tel.: (32) 9 264 86 69

Fax: (32) 9 264 86 88

Email: Inge.Demeyer@UGent.be ; bel_fra_PISA2015@ulg.ac.be

Communauté française

Anne Matoul

Educational Sciences

University of Liège

aSPe

Rue de Pitteurs 20

4020 Liège

Belgium

Tel.: +32(0)43669462

Fax: +32(0)43669145

Email: anne.matoul@ulg.ac.be ; bel_fra_PISA2015@ulg.ac.be

Bosnie et Hérzegovine

Zaneta Dzumhur

Agency for Pre-School, Primary and Secondary Education

Fra Andela Zvizdovica 1, UNITIC 9B

71000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Tel.: +387 (33) 295 359

Fax: +387 (33) 295 360

Email: zaneta.dzumhur@aposo.gov.ba

‌Brésil

Aline Mara Fernandes

INEP

National Institute for Educational Studies and Research Anisio Teixeira

Quadra 04, lote 327 Centro Corporativo Villa Lobos, 3º Andar

DF 70610-440 Brasilia

Brazil

Tel.: +55(61)20223332

Email: aline.fernandes@inep.gov.br

Brunei Darussalam

Hazri Kifle

Director

Department of Planning, Development and Research

Ministry of Education

Old Airport Road

Negara

BB3510 Bandar Seri Begawan

Brunei Darussalam

Tel.: +6738178839 ; +6732381757

Fax: +6732380115

Email: hazri.kifle@moe.gov.bn





‌Bulgarie

Natalia Vassileva

Chief Expert

Center for Assessment in Pre-school and School Education

125 Tsarigradsko shosse blvd., bl. 5

1113 Sofia

Bulgaria

Tel.: +359 2 970 56 50

Fax:+359 2 870 20 62

Email: n.vassileva@mon.bg





Canada

Kathryn O'Grady

Coordinator, Learning Assessment Programs

Council of Ministers of Education Canada (CMEC)

95 St Clair Avenue West

Suite 1106

Toronto, ON M4V 1N6

Canada

Tel.: +1 (416) 962 8100 ext 258

Fax: +1 (416) 962 2800

Email: k.ogrady@cmec.ca

Tanya Scerbina

Manager

International Assessments

Council of Ministers of Education Canada (CMEC)

95 St Clair Avenue West

Suite 1106

Toronto, ON M4V 1N6

Canada

Tel.: +1 (416) 962 8100

Fax: +1 (416) 962 2800

Email: t.scerbina@cmec.ca

‌Chili

Ema Lagos Campos

Departamento de Estudios Internacionales

Agencia de Calidad de la Educación Chile

Morandé 360, Floors 9 and 10

Santiago

Chile

Tel.: +56 (2) 2406 7270

Email: ema.lagos@agenciaeducacion.cl

Chine (République populaire)

Tao Xin

Deputy Director

National Assessment Centre of Educational Quality

Beijing Normal University

No. 19, Xinjiekouwai Street

Haidian District

100875 Beijing

People’s Republic of China

Tel.: +86-10-58800178

Email: xintao@bnu.edu.cn

‌Colombie

Natalia González Gómez

Directora de Evaluación

Ave. Calle 26 #69-76

Torre 2 - pisa 18

Edificio Elemento

Bogota

Colombia

Email: ngonzalez@icfes.gov.co

‌Costa Rica

Lilliam Mora

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Unidad de Pruebas Internacionales

Avenidas 10 y 12, calle 0 (central)

San José

Costa Rica

Tel.: (506) 2255 2272

Fax: (506) 2223 5545

Email: pisamepcr@gmail.com ; lilliam.mora.aguilar@mep.go.cr ; limora@ice.co.cr

‌Croatie

Ana Markočić Dekanić

Senior Expert Adviser

National Centre for External Evaluation of Education

Damira Tomljanovica Gavrana 11

10 000 Zagreb

Croatia

Tel.: (385) 1 4501 825

Fax: (385) 1 4501 824

Email: ana.dekanic@ncvvo.hr ; pisacro.center@yahoo.com

‌Tchéquie

Radek Blažek

Czech School Inspectorate

Fráni Šrámka 27

150 21 Praha

Czechia

Tel.: +420 251 023 231

Email: Radek.Blazek@csicr.cz

‌Danemark

Hans Hummelgaard

Director of Analysis and Research

KORA

‌Email: hahu@kora.dk

‌République dominicaine

Massiel Cohen Camacho

Evaluation Directorate

Ministry of Education

Aristides Fiallo Cabral 53

Gazcue

10205 Santo Domingo D.N

Dominican Republic

Tel: (809) 687 7400

Email: massiel.cohen@minerd.gob.do‌ ; mcohen@see.gov.do

‌Estonie

Gunda Tire

Chief Expert

Foundation Innove

General Education Curriculum and Examination Department

Lõõtsa 4

11415 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 735 0618

Fax: (372) 7350 600

Email: gunda.tire@innove.ee

‌Finlande

Arto Ahonen

Senior Researcher

University of Jyväskylä

Finnish Institute for Educational Research

Alvar Aallon katu 9

40014

Finland

Tel.: +358 40 83 94 209

Email: arto.k.ahonen@jyu.fi

‌France

Franck Salles

Bureau de l'Évaluation des Élèves

Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP)

Enseignement Supérieure

Ministère de l'Éducation Nationale

61-65 Rue Dutot

75732 Cedex 15 Paris

France

Tel.: +33 1 55 55 77 73

Email: franck.salles@education.gouv.fr

‌Géorgie

Lasha Kokilashvili

National Assessment & Examinations Center (NAEC)

9 Mindeli Street

0186 Tbilisi

Georgia

Tel.: +995 558 549 112

Email: lkokilashvili@naec.ge



‌Allemagne

Kristina Reiss

School of Education

Technische Universität München

Arcisstr. 21

80333 München

Germany

Tel.: +498928928272

Email: kristina.reiss@tum.de

Mirjam Weis

Research Assistant

Centre for International Student Assessment

Technische Universität München

Arcisstr. 21

80333 München

Germany

Tel.: +498928928279

Fax.: +498928928277

Email: mirjam.weis@tum.de

Grèce

Ioannis Tsirmpas

Lecturer

National and kapodistrian University of Athens

6 Themistokleous Street

10678 Athens

Greece

Email: itsirbas@pspa.uoa.gr

‌Hong Kong - Chine

Kit-Tai Hau

Educational Psychology

Faculty of Education

Chinese University of Hong Kong

Shatin, N.T.

Tel.: +852 39436944

Fax: +852 26036921

Email: kthau@cuhk.edu.hk

Hongrie

László Ostorics

Acting NPM

Educational Authority

Szalay utca 10-14

1055 Budapest

Hungary

Tel.: +36-374-2431

Email: ostorics.laszlo@oh.gov.hu

Islande

Guðmundur Þorgrímsson

Department of Analytics

Directorate of Education

Víkurhvarf 3

203 Kópavogi

Iceland

Tel.: (354) 514 7500

Email: gudmundur.bjarki.thorgrimsson@mms.is

Indonésie

Moch Abduh

Indonesian National Assessment Center (PUSPENDIK)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gunung Sahari No 4

Jakarta

Indonesia

Email moch.abduh@kemdikbud.go.id

‌Irlande

Caroline McKeown

‌Educational Research Centre

Drumcondra

Dublin 9

Ireland

Email: PISA2018@erc.ie

‌Israel

Inbal Ron Kaplan

Director for International Assessments

National Authority for Measurement and Evaluation in Education

Beit Avgad

5 Jabotinsky, 2nd floor

5252006 Ramat Gan

Israel

Tel.: +972 3 520 5521

Fax: +972 3 520 5529

Email: iron.rama@education.gov.il

Georgette Hilu

National Authority for Measurement and Evaluation in Education

Beit Avgad

5 Jabotinsky, 3rd floor

5252006 Ramat Gan

Israel

Email: ghilu.rama@education.gov.il

Italie

Laura Palmerio

INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione

Via Ippolito Nievo, 35

00153 Rome

Italy

Tel.: +(39) 0694185304

Fax: +(39) 0694185215

Email: laura.palmerio@invalsi.it

‌‌Japon

Yu Kameoka

Director

Department for International Research and Co-operation

National Institute for Educational Research (NIER)

3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8951 Tokyo

Japan

Tel.: +81-3-6733-6933; +81-3-5253-4111

Email: kameoka@nier.go.jp

‌Jordanie

Emad Ghassab Ababneh

Researcher

National Center for Human Resources Development (NCHRD)

P.O. Box 560

Al Jubaiha

Amman

11941 Jordan

Tel.: +962 (6) 5331451

Fax: +962 (6) 5340356

Email: Imada@nchrd.gov.jo

‌Kazakhstan

Yerlikzhan Sabyruly

Manager

Department for International Comparative Research

JSC Information-Analytic Center

18 Dostyk street

Business Center “Moskva”, 10th

Yesil District

Astana 010000

Kazakhstan

Email: pisakazakhstan@gmail.com ; yerlikzhan.sabyruly@iac.kz

Temirlan Kultumanov

Email: Temirlan.Kultumanov@iac.kz

‌Corée

Seongmin Cho

Korea Institute of Curriculum & Evaluation (KICE)

8 Gyohak-ro

Deoksan-myeon

Jincheon-gun

27873 Chungcheongbuk-do

Korea

Tel.: 82-43-931-0366

Fax.: 82-43-931-0813

Email: csminy@kice.re.kr

Kosovo

Mustaf Kadriu

Leader of the Division for Assessment and Standards

Ministry of Education, Science and Technology

Agim Ramadani Street n.n

Prishtina 10000

Kosovo

Tel.: +37744520223

Email: mustaf.kadriu@rks-gov.net

‌Lettonie

Andris Kangro

Professor

Faculty of Education, Psychology and Art

University of Latvia

Jurmalas gatve 76

Riga LV-1083

Latvia

Tel.: +371 29460054

Fax: +371 63704422

Email: andris.kangro@lu.lv

‌Liban

Bassem Issa

Information Technology Officer

Centre for Educational Research and Development (CERD)

Ministry of Education and Higher Education

CERD Building

Dekwaneh

Lebanon

Tel.: 00961 1 683095

Email: issa.bassem@gmail.com; issab@crdp.org; pisalebanon@crdp.org

‌Lituanie

Natalija Valaviciene

National Examinations Center (Research Unit)

M. Katkaus g. 44

Vilnius LT 09217

Lithuania

Email: Natalija.Valaviciene@nec.lt



Luxembourg

Bettina Boehm

Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports

29, rue Aldringen

L-2926 Luxembourg

Luxembourg

Tel.: (352) 478 5211

Fax: (352) 478 5137

Email: bettina.boehm@men.lu

‌Macao - Chine

Kwok-Cheung Cheung

Faculty of Education

University of Macau

Av. Universidade

E33-2016 Taipa

People’s Republic of China

Tel.: (853) 8822 8738, (853) 6682 9388

Fax: (853) 8822 2403

Email: kccheung@um.edu.mo

‌Malaisie

Wan Raisuha binti Wan Ali

International Research Unit (PISA)

Educational Planning and Research Division

Ministry of Education, Malaysia

Level 1-14, Block E8 Parcel E

Federal Government Administrative Cente

62604 Putrajaya

Malaysia

Tel.: (60) 3 8884 6367

Fax: (60) 3 8884 6579

Email: raisuha.ali@moe.gov.my

‌Malte

Louis Scerri

Assistant Director

Department of Curriculum Management

Educational Assessment Unit

Ministry for Education and Employment

c/o San Gorg Preca College

Joseph Abela Scolaro Street

Hamrun

Malta

Tel.: (+356) 25982727

Email: louis.scerri@gov.mt

‌Méxique

María Antonieta Díaz Gutierrez

Directora de Evaluaciones Internacionales de Resultados Educativos

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Barranca del Muerto 301, 3o piso

Colonia San José Insurgentes

3900 Mexico

Tel.: +52(55) 5482 0900 ext. 32019 & 34014

Fax: +52(55) 5482 0900 ext: 1116

Email: adiaz@inee.edu.mx

Moldavie

Valeriu Gutu

Consultant

Ministry of Education

Piata Marii Adunari Nationale 1

MD 2033 Chisinau

Republic of Moldova

Tel.: +373 22 277 508 ; +373 22 210 379

Email: pisa.mda@gmail.com ; vgutu@yahoo.com

Anatolie Topala

National Agency for Curriculum and Evaluation

Ministry of Education

Piata Marii Adunari Nationale 1

MD 2033 Chisinau

Republic of Moldova

Tel.: +373 22 210 379

Fax: +373 22 234 160

Email: anatoltop@yahoo.com

‌Monténégro

Divna Paljevic Sturm

Advisor

Ispitni centar (Examination Centre of Montenegro)

Vaka Djurovica bb

81000 Podgorica

Montenegro

Tel.: (382) 20 667 823

Email: divna.paljevic@iccg.edu.me ; divnapaljevic@yahoo.com

Maroc

Ahmed Chaibi

Chef de Division

Direction de l’Evaluation, de l’Organisation de la Vie Scolaire et des Formations Inter-academiques

Ministry of National Education and Vocational Training

Avenue des FAR

Cité Al-Irfane

Hay Riad

Rabat

Morocco

Tel.: +212 537714453

Fax: +212 537714408

Email: ahmedchaibi@gmail.com

‌Pays-Bas

Joyce Gubbels

Expertisecentrum Nederlands

6525 EC, Nijmegen

The Netherlands

Tel.: +31 24 36 15 623 ; +31 24 36 15 624

Email: j.gubbels@expertisecentrumnederlands.nl

Martina Meelissen

Department of Research Methodology, Measurement and Data Analysis (OMD)

Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences

University of Twente

P.O. Box 217

7500 AE, Eschede

Tel.: +31 534 893 668

Fax: +31 53 489 3759

Email: m.r.m.meelissen@utwente.nl; meelissen@edte.utwente.nl

Nouvelle-Zélande

Adam Jang-Jones

Senior Research Analyst

Ministry of Education

33 Bowen Street

Te Aro

6011 Wellington

New Zealand

Tel.: +64 (04) 463 7062

Email: Adam.JangJones@education.govt.nz

Steven May

Principal Research Analyst

Comparative Education Research Unit

Ministry of Education

Level 2, Kate Sheppard Wing, Vogel Centre

19 Aitken St

P.O. Box 1666

Wellington

New Zealand

Tel.: +64 4 463 8304

Fax: +64 4 463 8312

Email: Steve.May@minedu.govt.nz

Macédoine du Nord

Beti Lameva

Head of Union from National Examinations Center

National Examination Centre

Vasil Gorgov bb

1000 Skopje

Former Yugoslav Republic of Macedonia

Tel.: +389 2 3216299

Fax: +389 23 3228866

Email: betilameva@dic.edu.mk

‌Norvège

Fredrik Jensen

Department of Teacher Education and School Research

University of Oslo

P.O. Box 1099

Blindern

0317 Oslo

Norway

Tel.: +47 22 84 45 91

Email: fredrik.jensen@ils.uio.no

Panama

Ariel Melo

Albrook, Ave. Omar Torrijos Herrera

Edif C.C. Terrazas de Albrook

Local E-19, 4to Piso

PO Box 0816-04049

Ancón

Panama

Tel.: + 507 6278-4766 ; + 507 521-9055 ; + 507 5219056

Email: ariel.melo@meduca.gob.pa



‌Pérou

José Carlos Loyola Ochoa

UMC

Ministry of Education

Calle del Comercio 193. San Borja

Lima

Perú

Tel.: +51 1 6155840

Email: joloyola@minedu.gob.pe

Humberto Perez León

Head of Office

Ministry of Education

Email: hperez@minedu.gob.pe

Philippines

Neila Vargas Benito

Director

National Education Testing and Research Center

Department of Education

Pasig City, Metro Manila

Philippines

Email: nvb_netrc@yahoo.com

‌Pologne

Barbara Ostrowska

Educational Research Institute

01-180 Warszawa

Poland

Tel.: +48 22 241 71 21

Fax: +48 22 241 71 11

Email: b.ostrowska@ibe.edu.pl

‌Portugal

Anabela Serrão

Board of Directors

Instituto de Avaliação Educativa, I.P.

Travessa Terras de Sant'Ana, 15

1250-269 Lisboa

Portugal

Tel.: +351 213895200

Fax: +351 213895150

Email: anabela.serrao@iave.pt



Qatar

Shaikha Al-Ishaq

Head of International Studies Department

Supreme Education Council

Evaluation Institute

Old airport

Doha

Qatar

Tel.: +974 44045283

Email: shaikha@edu.gov.qa

‌Roumanie

Simona Velea

Institute of Education Sciences

010102 Bucharest

Romania

Tel.: +40 21 314 27 83

Fax: +40 21 312 14 47

Email: simona@ise.ro

‌Fédération de Russie

Galina Kovaleva

Director

Centre for Evaluating the Quality of Education

Institute for the Strategy of Education Development

Russian Academy of Education

Ministry of Education and Science

ul. Makarenko 5/16

105062 Moscow

Russian Federation

Tel.: +7 (495) 621 7636

Fax: +7 (495) 621 7636

Email: galina_kovaleva_rao@mail.ru ; centeroko@mail.ru

Arabie Saoudite

Fahad Abdullah Alharbi

Consultant for the Deputy Minister for Education

Ministry of Education Salah addin

King Abdulla Road

12435 Riyadh

Saudi Arabia

Tel: +966564620501

Email: famharbi@moe.gov.sa ; fahad2009ku@gmail.com

Serbie

Gordana Čaprić

Deputy Director

Institute for Education Quality and Evaluation

Fabrisova 10

11000 Belgrade

Serbia

Tel: +381 11 206 7000

Email: gcapric@ceo.gov.rs



Singapour

Chew Leng Poon

Deputy Director

Research and Evaluation Branch

Ministry of Education

285 Ghim Moh Road

Block B, Level 1

279622 Singapore

Singapore

Tel.: + 6565976593

Fax: + 6567762976

Email: Poon_Chew_Leng@moe.gov.sg

Elaine Chua

Senior Research Specialist

Research and Evaluation Branch

Ministry of Education

285 Ghim Moh Road

Block B, Level 1

279622 Singapore

Singapore

Tel.: +6565976589

Fax: +6567762976

Email: Elaine_Chua@moe.gov.sg

‌République slovaque

Julia Miklovicova

Tel.: +421268260209

Email: julia.miklovicova@nucem.sk

Slovénie

Klaudija Sterman Ivancic

Researcher

International Student Assessment

Educational Research Institute

Gerbiceva 62

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: +386 1 420 12 68

Fax: +386 1 420 12 66

Email: klaudija.sterman@pei.si ; pisa@pei.si





‌Espagne

Lis Cercadillo

Technical Advisor

Institute of Evaluation

Ministry of Education and Science

C/San Fernado del Jarama, 14

28002 Madrid

Spain

Tel.: (34) 91 745 9241 ; (34) 91 745 9239

Fax: (34) 91 745 9249

Email: lis.cercadillo@educacion.gob.es

‌Suède

Ellen Almgren

Swedish National Agency for Education

Skolverket

Fleminggatan 14

SE-106 20 Stockholm

Sweden

Tel.: +46 8 5273 3392 ; +46 8 5630 8807

Email: ellen.almgren@skolverket.se ; ellen.almgren@hsv.se

Suisse

Andrea Erzinger

Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG)

Notkerstr. 27

CH-9000 St.Gallen

Switzerland

Tel.: +41 71 243 96 85

Email: andrea.erzinger@phsg.ch

Taipei chinois

Pi-Hsia Hung

Professor

National University of Tainan

33, Sec. 2, Shu-Lin St.

700 Tainan

Chinese Taipei

Tel.: +886 62606123 ext 7301

Fax: +886 62141713

Email: hungps@mail.nutn.edu.tw ; pisatw@pubmail.nutn.edu.tw

‌Thailande

Ekarin Achakunwisut

Specialist

Research Department

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

924 Sukhumvit Road, Phra Khanong Subdistrict, Klong Toei District

10110 Bangkok

Thailand

Tel.: +662 3924021

Fax: +662 3810750

Email: eacha@ipst.ac.th

‌Türkiye

Umut Erkin Taş

Assistant Expert

Directorate General for Measurement, Assessment and Testing Services

Ministry of National Education

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Konya yolu üzeri Teknikokullar

06500

Ankara

Turkey

Tel.: +90 544 577 05 23

Fax: +90 312 413 32 17

Email: umut_erkintas@hotmail.com ; uerkintas@meb.gov.tr

Ukraine

Anna Novosad

Head of International Relations Department

Ministry of Education and Science

Peremohy avenue, 10

01135 Kyiv

Ukraine

Email: a_novosad@mon.gov.ua

‌Émirats arabes unis

Moza Rashid Al Ghufli

Assessment Department

Ministry of Education

Al Nahdah Road, Al Qusais 3, Deira

Dubai

United Arab Emirates

Tel.: +97 14 2176467

Email: Moza.Ghufli@moe.gov.ae ; pisa.uae@moe.gov.ae

Shaikha Al zaabi

Manager

International Assessment Section

Abu Dhabi Education Council

36005 Abu Dhabi

Dubai

United Arab Emirates

Tel.: +97 15 08123606

Fax: +97 12 6150486

Email: shaikha.alzaabi@moe.gov.ae

Ahmed Hosseini

International Assessments Specialist

Knowledge and Human Development Authority

500008 Dubai

United Arab Emirates

Tel.: +971 4 3643644

Fax: +971 4 3640001

Email: ahmed.hosseini@khda.gov.ae

‌Royaume-Uni



Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord

David Charlton

International Education Division

Department for Education

53-55 Butts Road

Earlsdon Park

Coventry

CV1 3BH

Email: david.charlton@education.gov.uk

Écosse

Juliet Sizmur

Senior Research Manager

Centre for International Comparisons

National Foundation for Educational Research

The Mere, Upton Park

Slough

Wokingham

SL1 2DQ

Tel.: +44 (0) 1753 637106 ; +44 (0) 1451 870716

Fax: +44 (0) 1753 691632

Email: j.sizmur@nfer.ac.uk

‌États-Unis

Patrick Gonzales

Education Research Analyst

National Center for Education Statistics

U.S. Department of Education

843 So Van Ness Ave Apt 3

94110 San Francisco

California

United States

Tel.: +1 415 920 9229

Fax: +1 415 920 9229

Email: patrick.gonzales@ed.gov

‌Uruguay

María Helvecia Sánchez Nunez

Evaluación de Aprendizajes

Administración Nacional de Educación Pública

Río Negro 1308 Piso 4

11100 Montevideo

Uruguay

Tel.: +598 29030446 ; +598 29030447

Fax: +590 29030446 231

Email: mari25.sanchez@gmail.com‌

‌Viet Nam‌

My Ha Le Thi

Director

Center of Educational Quality Evaluation

Ministry of Education and Training Vietnam

30 Ta Quang Buu

Hai Ba Trung District

Hanoi

Vietnam

Tel.: +84 4 3 623 1709

Fax: +84 4 3 623 1710

Email: talisvietnam@gmail.com ; beautypisa@gmail.com