Par l'intermédiaire des Directeurs nationaux de projet (National Project Managers, NPMs), les pays/économies participants mettent en œuvre l'enquête OCDE/PISA au niveau national dans le respect des procédures administratives convenues. Les NPMs jouent un rôle essentiel en veillant à ce que la mise en œuvre soit de haute qualité, et vérifient et évaluent les résultats de l'enquête, les analyses, les rapports et les publications.

Tous les adresses sont en anglais ou bien dans les langues de chaque Pays. L'ordre alphabétique ci-dessous suit l'ordre original (en considérant les noms des Pays en anglais).

Albanie

Rezana Vrapi

General Director

National Agency of Examinations

Albania

Email: rezana2004@gmail.com

‌Algerie

Chafik Betatache

Deputy Director of Evaluation

Ministry of National Education

Algeria

Tel.: +(213) 21 23 28 61

Email: ikkomen73@yahoo.fr

‌Argentine

Liliana Pascual

Direccion Nacional de Informacion y Evaluacion de la Calidad Educativa

Ministerio de Educacion

Paragluay 1657 - 2 piso - Oficina 201

Cuidad de Bueonos Aires

Argentina

Tel.: (54 11) 4129 1448

Email: lpascual@me.gov.ar

Australie

Sue Thomson

ACER

19 Prospect Hill Road

CAMBERWELL Victoria 3124

Tel.: (61) 3 9277 5727

Fax: (61) 3 9277 5500

Email: thomson@acer.edu.au



‌

Autriche

Birgit Suchan

Federal Institute for Educational Research, Innovation & Development of the Austrian School (BIFIE)

Alpenstraße 121

5020 Salzburg / Austria

Tel.: (43) 662 620088 3110

Fax: (43) 662 620088 3900

Email: b.suchan@bifie.at‌

‌Belgique

Inge de Meyer

University of Ghent

Centre for Educational Affairs

Henri Dunantlaan, 2

B-9000 Gent

Belgium

Tel.: (32) 9 264 86 69

Fax: (32) 9 264 86 88

Email: Inge.Demeyer@UGent.be ; bel_fra_PISA2015@ulg.ac.be

Anne Matoul

University of Liège

aSPe

Rue de Pitteurs 20

4020 Liège

Belgium

Tel.: +32(0)43669462

Fax: +32(0)43669145

Email: anne.matoul@ulg.ac.be ; bel_fra_PISA2015@ulg.ac.be



‌Brésil

Aline Mara Fernandes

INEP

National Institute for Educational Studies and Research Anisio Teixeira

SIG QUADRA 04, LOTE 327 EDIFÍCIO VILLA LOBOS, 3º ANDAR

DF 70610-440 BRASÍLIA

Brazil

Email: aline.fernandes@inep.gov.br



‌Bulgarie

Svetla Petrova

Center for Assessment in Pre-school and School Education

125 Tsarigradsko shosse blvd., bl. 5

1113 Sofia

Bulgaria

Tel.: (359) 2 970 5650

Email: s.petrova@mon.bg



Canada

Kathryn O'Grady

Manager, Pan-Canadian Assessment Program (PCAP)

Council of Ministers of Education Canada (CMEC)

95 St Clair Avenue West

Suite 1106

Toronto, ON M4V 4V4

Canada

Tel.: +1 (416) 962 8100

Email: k.ogrady@cmec.ca



Tanya Scerbina

Manager

International Assessments

Council of Ministers of Education Canada (CMEC)

95 St Clair Avenue West

Suite 1106

Toronto, ON M4V 4V4

Canada

Tel.: +1 (416) 962 8100 ext 269

Email: t.scerbina@cmec.ca



‌Chili

Ema Lagos Campos

Morandé 360, Floors 9 and

Santiago

Chile

Tel.: (562) 487 5076

Fax: (562) 390 46 94

Email: ema.lagos@agenciaeducacion.cl



Chine (République populaire)

Wang Lei

Information and Research Department

National Education Examinations Authority

Ministry of Education

Li Ye Buliding, Tsinghua Science Park

Haidian District

Beijing 100084

People’s Republic of China

Email: wanglei@mail.neea.edu.cn

‌Hong Kong-Chine

Esther Ho Sui Chu

Professor

Department of Educational Administration and Policy

Faculty of Education

The Chinese University of Hong Kong

Rm 420, Ho Tim Building, CUHK

Shatin, N.T., Hong Kong

Hong Kong SAR

People's Republic of China

Tel.: (852) 2609 6918 (Office)

(852) 2603 7216 (HKPISA Center)

Fax: (814) 2603 5336 (HKPISA Center)

Email: estherho@cuhk.edu.hk

‌Macao-Chine

Kwok-Cheung Cheung

Faculty of Education

University of Macau

Av. Padre Tomás Pereira

S.J. Taipa

Macao SAR

China

Tel.: (853) 8397 8738, (853)66829388

Fax: (853) 2883 1694

Email: kccheung@umac.mo

‌Colombie

Javier Juyar

ICFES

Calle 78 No. 8-84

Bogota, D.C.

Colombia

Tel.: +57 312 304 3311

Email: jjuyar@icfes.gov.co

‌Costa Rica

Lilliam Mora

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Ministerio de Educacion Publica Unidad de Pruebas Internacionales

Avenidas 10 y 12, calle 0 (central)

San José

Costa Rica

Tel.: (506) 2255 2272

Fax: (506) 2223 5545

Email: pisamepcr@gmail.com

‌Croatie

Michelle Bras Roth

National PISA Centre

National Centre for External Evaluation of Education

(Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)

Petraciceva 4

10 000 Zagreb

Croatia

Tel.: (385) 1 4501 826

Fax: (385) 1 4501 824

Email: mbc_studio@yahoo.com



‌Tchéquie

Radek Blažek

Czech School Inspectorate

Fráni Šrámka 27

150 21 Praha 5

Czech Republic

Email: Radek.Blazek@csicr.cz

‌Danemark

Hans Hummelgaard

Director of Analysis and Research

KORA

‌Email: cphahu@kora.dk

Vibeke Tornhøj Christensen

KORA

Denmark

eMail: vich@kora.dk

‌République dominicaine

Massiel Cohen

Ministry of Education

Aristides Fiallo Cabral 53

Gazcue

10205 Santo Domingo D.N

Dominican Republic

Tel: (809) 687 7400

Email: massiel.cohen@minerd.gob.do‌

‌Estonie

Gunda Tire

Chief Expert

Foundation Innove

General Education Curriculum and Examination Department

Lõõtsa 4

11415 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 735 0618

Fax: (372) 7350 600

Email: gunda.tire@innove.ee

‌Finlande

Arto Ahonen

Senior Researcher

University of Jyväskylä

Institute for Educational Research

Alvar Aallon Katu 9

FI-40014 University of Jyväskylä

Finland

Tel.: (358) 40 83 94 209

Email: arto.k.ahonen@jyu.fi

‌France

Irène Verlet

Ministry of Education

61-65 Dutor

75732 Cedex 15 Paris

France

Email: irene.verlet@education.gouv.fr

‌Géorgie

Natia Mzhavanadze

NAEC

60 Javakhishvili Street

Tbilisi

0102 Georgia

Tel.: (995) 32 43 9411

Fax: (995) 32 43 94 03

Email: natia@naec.ge

‌Allemagne

Kristina Reiss

PISA Coordinator

Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien

Arcisstr. 21

80333 München

Germany

Email: kristina.reiss@tum.de ; pisa@edu.tum.de, pisa@iea-dpc.de

Christine Sälzer

Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien

TUM School of Education

Arcisstr. 21

80333 München

Germany

Email: christine.saelzer@tum.de ; pisa@edu.tum.de, pisa@iea-dpc.de

Grèce

Chryssa Sofianopoulou

Ministry of Education and Religious Affairs

2, Agiou Andreou

10556 Athens

Tel.: (210) 3312406

Email: csofian@hua.gr ; pisa2012@sch.gr

Hongrie

Ildikó Balázsi

Educational Authority

Department of Assessment and Evaluaton

Szalay u. 10-14

1054 Budapest

Hungary

Tel.: (36) 1 374 2431

Fax: (36) 1 374 24 87

Email: balazsi.ildiko@oh.gov.hu

László Ostorics

Acting NPM

Educational Authority

Szalay utca 10-14

1055 Budapest

Hungary

Email: ostorics.laszlo@oh.gov.hu





Islande

Almar Midvik Halldorsson

Namsmatsstofnun - Educational Testing Institute

Borgartún 7

105 Reykjavík

Iceland

Tel.: (354) 550 2400

Fax: (354) 550 2401

Email: almarmh@namsmat.is

Indonésie

Ir. Nizam, M.Sc.DIC.Ph.D

Acting Chair for the Indonesian National Assessment Center (PUSPENDIK)

PUSPENDIK, BALITBANG

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gunung Sahari No 4

Jakarta

Tel.: +62 213847007

Email nizam@ugm.ac.id ; nizam@kemdikbud.go.id‌

‌Irlande

Gerry Shiel

‌Educational Research Centre

Drumcondra

Dublin 9

Ireland

Tel.: (353) 1 8065 227

Email: gerry.shiel@erc.ie ; cc. pisa2015@erc.ie

‌Israel

Joel Rapp

National Authority for Measurement and Evaluation in Education

Beit Avgad

5 Jabotinsky, 2nd floor

Ramat Gan 5252006

Israel

Tel.: (972) 3 763 2898

Fax: (972) 3 763 2889

Email: yrapp.rama@education.gov.il

Inbal Ron Kaplan

Director for International Assessments

National Authority for Measurement and Evaluation in Education

Beit Avgad

5 Jabotinsky, 2nd floor

5252006 Ramat Gan

Israel

Tel.: +972 3 5205555

Fax: +972 3 5205509

Email: iron.rama@education.gov.il

Italie

Carlo Dichiacchio

INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione

via dello Scalo san Lorenzo, 47

00185 Rome

Italy

Tel.: (39) 0694 185292

Email: carlo.dichiacchio@invalsi.it

‌‌Japon

Akiko Ono

Director

Department for International Research and Co-operation

National Institute for Educational Research (NIER)

3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8951 Tokyo

Japan

Tel.: +81-3-6733-6933

Fax.: +81-3-6733-6938

Email: akiono@nier.go.jp

‌Jordanie

Abdalla Yousef Awad Al-Ababneh

President

National Center for Human Resources Development

P.O. box 560, Aljuebiha 11941

Amman

Jordan

Tel.: 00962-5336690

Fax: 00962-5331451

Email: abdallaa@nchrd.gov.jo ; imada@nchrd.gov.jo

‌Kazakhstan

Irina Imanbek

Senior Expert

Laboratory for International Surveys

National Center of Educational Statistics and Assessment

Orynbor St, 18

Astana 010000

Kazakhstan

Tel.: (77) 172695 120

Fax: (77) 172695 110

Email: pisakazakhstan@gmail.com

‌Corée

Dr. Jaok Ku

Korea Institute of Curriculum & Evaluation

Jeongdong Bldg

15-5, Jeong-dong

Jung-gu

100-784 Seoul

Korea

Email: kujaok@kice.re.kr

Kosovo

Mustaf Kadriu

Email: Mustaf.Kadriu@rks-gov.net

‌Lettonie

Andris Kangro

Vice Rector

Faculty of Education and Psychology

University of Latvia

19 Raina blvd

Riga LV-1586

Latvia

Tel: (371) 637 04322

Fax: (371) 637 04422

Email: andris.kangro@lu.lv

‌Liban

Joseph Younes

Member of the National Executive Committee – PISA / Projects Manager at CERD

Centre for Educational Research and Development - Ministry of Education and Higher Education

CERD building; Dekwaneh.

Lebanon

Tel.: 00961-1-683089

Fax: 00961-1-683096

Email: Pisa2015@crdp.org

‌Lituanie

Natalija Valaviciene

National Examination Center

M. Katkaus str.44

Vilnius LT 09217

Lithuania

Email: natalija.valaviciene@nec.lt

Luxembourg

Bettina Boehm

Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports

29, rue Aldringen

L-2926 Luxembourg

Luxembourg

Tel.: (352) 478 5211

Fax: (352) 478 5137

Email: bettina.boehm@men.lu

‌Malaisie

Dr. Wan Raisuha binti Wan Ali

International Research Unit (PISA)

Educational Planning and Research Division

Ministry of Education, Malaysia

Level 1-14, Block E8 Parcel E

Federal Government Administrative Cente

62604 Putrajaya

Malaysia

Tel.: (60) 3 8884 6367

Fax: (60) 3 8884 6579

Email: raisuha.ali@moe.gov.my

‌Malte

Louis Scerri

Assistant Director

Research and Development Department

Ministry for Education and Employment

Great Siege Road

Floriana VLT 2000

Malta

Tel.: (+356) 25982727

Email: louis.scerri@gov.mt

‌Méxique

Maria Antonieta Diaz Gutierrez

Directora de Proyectos Internacionales y Especiales

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Delegación Benito Juárez

José Maria Velasco 101, col. 2° piso

Colonia San José Insurgentes

C.P. 03900

México D.F.

Mexico

Tel.: (52) 55 5482 0900 ext. 1012, 1038

Fax: (52) 55 5482 0900 ext. 1116

Email: adiaz@inee.edu.mx ; pisamexico@inee.edu.mx

Moldavie

Valeriu Gutu

Consultant

Ministry of Education

Piata Marii Adunari Nationale 1

MD 2033 Chisinau

Republic of Moldova

Email: pisa.mda@gmail.com ; vgutu@yahoo.com

‌Monténégro

Divna Paljevic Sturm

Ispitni centar (Examination Centre of Montenegro)

Vaka Djurovica bb

81 000 Podgorica

Montenegro

Tel.: (382) 20 667 823

Email: divnapaljevic@yahoo.com

‌Pays-Bas

Jesse Koops

Cito

Amsterdamseweg 13

P.O. Box 1034

6801 MG Arnhem

The Netherlands

Email: Jesse.Koops@cito.nl

Nouvelle-Zélande

Saila Cowles

Ministry of Education

19 Aitken St

Wellington

Tel.: +64 (04) 463 8307

Email: Saila.cowles@minedu.govt.nz

Steve May

Ministry of Education

Principal Research Analyst

Comparative Education Research Unit

19 Aitken St

Wellington

Tel.: +64 4 463 8304 Ext 48304

Email: Steve.May@minedu.govt.nz

Macédoine du Nord

Natasha Janevska

Ministry of Education and Science

State Advisor for Educational Policies

Tel.: (389) 72 204 860

Email: natasa.janevska@mon.gov.mk

Dejan Zlatkovski

National Agency for European Educational Programmes and Mobility

Porta Bunjakovec, A2-1

MK-1000 Skopje

Email: dejan.zlatkovski@na.org.mk

‌Norvège

Marit Kjaernsli

ILS, University of Oslo

ILS, Rom 270, 2.etg Øst, Fysikkbygningen

Sem Sælands vei 24

Blindern NO-0316 Oslo

Norway

Tel.: (47) 22 85 41 53

Fax: (47) 22 85 74 63

Email: marit.kjarnsli@ils.uio.no

‌Pérou

Liliana Miranda Molina

Chief, Office of Educational Quality Measurement

Avenida Del Comercio N°193, San Borja, Lima 41

Perú

Tel.: (51) 1 615 5840

Email: lmiranda@minedu.gob.pe ; pisaperu@gmail.com

‌Pologne

Barbara Ostrowska

b.ostrowska@ibe.edu.pl

‌Portugal

João Maroco, Ph. D.

Board of Directors IAVE, IP

National Research Coordinator TIMSS & PIRLS National Program Manager PISA

Instituto de Avaliação Educativa, I.P.

Travessa Terras de Sant'Ana, 15

1250-269 Lisboa

Portugal

Tel.: +351 2138 95240

Email: joao.maroco@iave.pt

Qatar

Shaikha Al-Ishaq

Head of International Studies Department

Supreme Education Council

Evaluation Institute

Old airport

Doha

Qatar

Tel.: +974 44045283

Email: shaikha@sec.gov.qa



‌Roumanie

Silviu Cristian Mirescu

National Center for Assessment and Evaluation in Pre-university Education

26, General Berthelot Street

Bucharest I/010168

Romania

Tel: (402) 131 44411

Fax: (402) 131 03207

Email: cristian.mirescu@rocnee.eu



‌Fédération de Russie

Galina Kovaleva

Director

Centre for Evaluating the Quality of Education

Institute for the Strategy of Education Development

Russian Academy of Education

Ministry of Education and Science

Makarenko 5/16

105062 Moscow

Russian Federation

Tel.: (7) 495 621 7636

Email: galina_kovaleva_rao@mail.ru

Sérbie

Ms. Dragica Pavlovic-Babic

Faculty of Philosophy

Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Cika Ljubina 18-20

Drenovacka St. 3

Serbia

Tel: +381 63 425 158

Email: dpavlovi@f.bg.ac.rs





Singapour

Poon Chew Leng

Divisional Director, Research & Management Information Division

Ministry of Education

285, Ghim Moh Road

Block B, Level 1

Singapore 279622

Email: POON_Chew_Leng@moe.gov.sg

Elaine Chua

Senior Research Analyst, Research & Management Information Division

Ministry of Education

285, Ghim Moh Road

Block B, Level 1

Singapore 279622

Email: Elaine_CHUA@moe.gov.sg

‌République slovaque

Jana Ferencova

National Institute for Certified Educational Measurements

Department of International Measurements

Zehrianska 9

85107 Bratislava

Slovak Republic

Tel.: (421) 2 68 260

Email: jana.ferencova@nucem.sk

Slovénie

Mojca Straus

Educational Research Institute

Gerbiceva 62

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: (386) 1 420 1241

Fax: (386) 1 420 1266

Email: pisa@pei.si ; mojca.straus@pei.si





‌Espagne

Lis Cercadillo

Technical Advisor

Institute of Evaluation

Ministry of Education and Science

C/San Fernado del Jarama, 14

28002-Madrid

Spain

Tel.: (34) 91 745 9241

Fax: (34) 91 745 9249

Email: lis.cercadillo@mecd.es

‌Suède

Magnus Oskarsson

Department of Education

Mid Sweden University

Technology, Physics and Maths Dept

Mid Sweden University

Universitetsbacken

HÄRNÖSAND SE-871 88

Sweden

Tel.: (46) 730 363 193

Email: magnus.oskarsson@miun.se



Suisse

Christian Nidegger

Email: christian.nidegger@ne.ch

Taipei chinois

Hsiao-Ching She

Institute of Education, National Chiao Tung University

1001 Ta-Hsueh Rd., Hsin Chu City, Taiwan, ROC

Tel.: +886 3 573 1665

Fax: +88635738083

Email: hcshe@mail.nctu.edu.tw





‌Thailande

Nantawan Nantawanit

The Institute for Promotion of Teaching Science and Technology

924 Sukhumvit

Prakhanong, Klong Toey Bangkok 10110,

Thailand

Tel.: (66) 1 392 4021

Email: nnant@ipst.ac.th

Suchada Thaithae

Ministry of Education

The Institute for the promotion of teaching Science and Technology (IPST)

924 Sukhumvit Rd. Prakanong

Khlong Toie

10110 Bangkok

Thailand

Tel.: +66 (2) 39 24 021

Fax: +66 (2) 38 23 240

Email: sthai@ipst.ac.th

Trinité-et-Tobago

Mervyn Sambucharan

Ag. Assistant Director

Division of Educational Research and Evaluation

Ministry of Education

Alexandra Street, St Clair

Port of Spain

Tel.: (1) 868 628 7350





‌Tunisie

Mohamed Kamel Essid

General Director

Centre National d'Innovation Pédagogique et de Recherches en Education

Ministère de l'Education

130, Boulevard du 9 avril 1938

1006 - Tunis

Tunisia

Email: med.kamel.essid@edunet.tn





‌Türkiye

Umut Erkin Taş

Milli Eğitim Bakanlığı – Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ministry of National Education - Ministry of National Education - General Directorate of Assessment Evaluation and Testing Services

Teknikokullar 06500

ANKARA

Turkey

Tel.: (90) 312 296 9405

Fax: (90) 312 296 9457

Email: pisa@meb.gov.tr

‌Émirats arabes unis

Mouza Rashed Khafan Al Al Ghfeli

Ministry of Education - Assessment Department

Al Nahdah Road, Al Qusais 3, Deira

Dubai

Tel.: (971) 4 217 6467

Fax: (971) 4 263 8113

Email: Moza.Ghufli@moe.gov.ae, pisa.uae@moe.go.ae

‌Royaume-Uni



Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord

Dawn Pollard

Email: dpollard@rm.com



Daryl Brown

Programme Manager

RM Results

Tel.: +44 (0) 7773 366913

Email: daryl.brown@rm.com

Écosse

Juliet Sizmur

Senior Research Manager

Centre for International Comparisons

National Foundation for Educational Research

The Mere, Upton Park, Slough

Berkshire SL1 2DQ, UK

Tel.: c/o Pat Bhullar +44(0) 1753 637106 / +44(0) 1451 870716

Email: j.sizmur@nfer.ac.uk



‌États-Unis

Dana Kelly

National Center for Educational Statistics

International Activities Program

1990 K St, NW, Room 9069

Washington, DC 20006

United States of America

Tel.: (1) 202 219 7101

Email: dana.kelly@ed.gov

Patrick Gonzales

Education Research Analyst

National Center for Education Statistics

U.S. Department of Education

843 So Van Ness Ave Apt 3

94110 San Francisco California

United States

Tel.: + 1 415 920 9229

Fax: +1 415 920 9229

Email: patrick.gonzales@ed.gov

‌Uruguay

María H. Sánchez

Dirección de Investigación, Evaluación y Estadísticas

Administración Nacional de Educación Pública

Programa PISA Uruguay

Río Negro 1308 Piso 4

11100 Montevideo

Uruguay

Tel.: (598) 2 9030446

Email: mari25.sanchez@gmail.com‌

‌Viet Nam‌

Le Thi My Ha

Director, Center of Educational Quality Evaluation

Department of Education Testing and Accreditation

Ministry of Education and Training

Email: pisavietnam@gmail.com