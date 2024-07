En un mundo en el que el tipo de cosas que resulta fácil enseñar y evaluar también se han vuelto fáciles de digitalizar y automatizar, habrán de ser nuestra imaginación, nuestra concienciación y nuestro sentido de la responsabilidad los que nos permitan aprovechar las oportunidades que el siglo XXI brinda de conformar un mundo mejor. Los centros educativos del futuro tendrán que ayudar a los estudiantes a pensar por sí mismos y a cooperar con los demás, mostrando empatía, tanto en el ámbito laboral como en el cívico. Asimismo, deberán apoyarlos para que desarrollen un sentido sólido del bien y del mal y la sensibilidad hacia las peticiones de otras personas.

¿Qué hará falta para que los centros educativos logren esto? Andreas Schleicher, toda una autoridad en cuestión de política educativa a nivel internacional, ha acompañado a los responsables de la educación de más de 70 países en la tarea de diseñar e implantar políticas y prácticas progresistas. Si bien es mucho más fácil anunciar una mejora de la educación que hacerla realidad, en este libro el autor analiza numerosos ejemplos de éxito de los que podemos aprender. Para ello, en lugar de copiar y pegar las soluciones de otros centros educativos o países, observa de manera rigurosa y desapasionada las buenas prácticas en nuestros propios sistemas y en otros lugares con el fin de entender qué es lo que funciona en cada contexto. Andreas Schleicher, físico de profesión, aporta una perspectiva única acerca de la reforma de la educación: argumenta de manera convincente que no es necesario que la educación pierda su cualidad de arte, sino que se asemeje más a una ciencia.

“No hay nadie en el mundo que sepa más de educación que Andreas Schleicher. Eso es así. Ha reunido el equivalente a 20 años de conocimientos en una sola obra, un logro sin precedentes. Primera Clase. Cómo construir una escuela de calidad en el siglo XXI debería ser lectura obligatoria para los responsables políticos y de educación, así como para cualquier persona interesada en lograr que nuestros centros educativos se adapten al mundo moderno y contribuir a que todos los niños aprendan a pensar por sí mismos.” –Amanda Ripley, autora de The Smartest Kids in the World, éxito de ventas editado por el New York Times.

“[Schleicher]… capta todas las cuestiones clave, y lo consigue prestando atención a lo que ocurre a su alrededor y buscando soluciones de forma conjunta con distintos líderes, en todos los niveles del sistema y en sociedades diversas.” –Michael Fullan, director para el liderazgo mundial de New Pedagogies for Deep Learning.

“Cualquier líder con visión de futuro que se tome en serio mejorar el aprendizaje de los estudiantes debería añadir Primera Clase. Cómo construir una escuela de calidad en el siglo XXI, una obra que se fundamenta en datos, como prioridad a su lista de lecturas.” –Jeb Bush, 43.er gobernador de Florida, y fundador y presidente de Foundation for Excellence in Education.

“…una lectura indispensable para quienes desean construir un futuro en el que todos puedan participar de las oportunidades económicas.” –Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

“En este oportuno y esperado libro, uno de los más reconocidos educadores en el mundo despliega datos impresionantes, observaciones precisas, y amplio conocimiento para indicar vías a la educación efectiva para los jóvenes” – Howard Gardner, Director Senior de Harvard Project Zero, Harvard Graduate School of Education.