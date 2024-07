Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, Acción 6 – Informe final 2015

El presente informe incluye las modificaciones al texto del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE (MC OCDE) dirigidas a impedir la utilización abusiva de convenios fiscales. En primer lugar, comienza por abordar el tema relacionado con la adopción de soluciones de conveniencia o la aplicación del convenio más favorable (treaty shopping) a través de cláusulas y disposiciones alternativas que forman parte de un estándar básico que todos los países participantes en el Proyecto BEPS han decidido implementar. Adicionalmente, el informe alude a la inclusión de normas específicas que han de incorporarse a los convenios fiscales a fin de atajar otras formas de uso abusivo de las disposiciones de aquéllos y de asegurarse de que dichos convenios no impidan involuntariamente la aplicación de cláusulas antiabuso internas. Finalmente, el informe incluye modificaciones al texto del MC OCDE a modo de aclaración de que los convenios fiscales no se han concebido para generar situaciones de no imposición o de reducción de impuestos mediante la evasión fiscal o el abuso del Derecho (incluyendo prácticas constitutivas de treaty shopping), al tiempo que describen las consideraciones de índole fiscal que los países han de tener en cuenta antes de decidirse a suscribir un convenio con otro país.