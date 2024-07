OECD Papers, Volume 2 Issue 12

Contents

224. Society and Nuclear Energy: Towards a Better Understanding

225. Collective Statement on Major Nuclear Safety Research Facilities and Programme

at Risk – Joint OECD Projects and Centres of Excellence

Déclaration collective sur les installations et programmes de recherche en sûreté

nucléaire menacés d’arrêt – Projets communs de l’OCDE et centres d’excellence

(bilingual document)

226. CSNI Technical Opinion Papers.

No. 1: Fire Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants

No. 2: Seismic Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Facilities

227. Improving Versus Maintaining Nuclear Safety

228. The Way Forward in Radiological Protection. An Expert Group Report.

229. The Decommissioning and Dismanting of Nuclear Facilities