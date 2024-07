Toolkit für genderinklusiven Wettbewerb

Was hat der Wettbewerb mit dem Gender zu tun? Die Wettbewerbsbehörden spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung fairer und florierender Märkte. Die Verbindung zwischen Wettbewerb und Gender wird jedoch oft übersehen. Dieses Toolkit gibt den Wettbewerbsbehörden das nötige Wissen und die Instrumente in die Hand, um Aspekte, die das Gender berücksichtigen, in ihre Arbeit einzubeziehen. Das Toolkit bietet einen evidenzbasierten Ansatz, der über die Theorie hinausgeht und konkrete Empfehlungen liefert, die die Genauigkeit der Analyse verbessern, Kartelluntersuchungen erleichtern und die Advocacy-Bemühungen optimieren können. Das Toolkit stützt sich auf die Gender-Forschung in verwandten Politikbereichen wie Unternehmensführung, Korruptionsbekämpfung und Verhaltensökonomie und bietet einen umfassenden Rahmen für die Einbeziehung von Gender-Überlegungen. Indem sie dieses Toolkit in ihre tägliche Arbeit einbeziehen, können die Wettbewerbsbehörden noch mehr zur Förderung fairer und effizienter Märkte beitragen, von denen Menschen aller Gender profitieren.