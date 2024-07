Regierung und Verwaltung auf einen Blick 2009

Die Maßnahmen und Vorgehensweisen von Regierung und Verwaltung berühren zahllose Aspekte unseres täglichen Lebens. Die Quantifizierung und Messung staatlichen Handelns kann Politikverantwortlichen Entscheidungshilfen liefern und dazu beitragen, Regierung und Verwaltung den Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtig zu machen.

Regierung und Verwaltung auf einen Blick ist eine neue, im zweijährigen Turnus erscheinende Publikation der OECD, die mehr als 30 Indikatoren enthält, die die Regierungs- und Verwaltungsleistung beschreiben. In der Publikation werden die politischen und institutionellen Rahmenstrukturen von Regierung und Verwaltung in den OECD-Ländern verglichen, wobei auch auf Staatseinnahmen und -ausgaben sowie die Beschäftigung im öffentlichen Dienst eingegangen wird. Sie enthält ferner Indikatoren, die die staatlichen Maßnahmen und Vorgehensweisen in den Bereichen Integrität, E-Government und offene Regierung beschreiben, und stellt verschiedene Mischindizes vor, die die wichtigsten Aspekte der öffentlichen Managementpraktiken auf dem Gebiet des Personalmanagements, der Haushaltsplanung und des Regulierungsmanagements zusammenfassen. Zu jeder Abbildung ist ein StatLink angegeben, der den Leser zu einer Internetseite führt, auf der die entsprechenden Daten im Excel-Format verfügbar sind.