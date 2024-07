Ökonomie der Patientensicherheit, Teil III: Langzeitpflege

Heute werden mehr Menschen in Langzeitpflegeeinrichtungen versorgt als je zuvor, darunter immer mehr Personen mit chronischen Krankheiten und Mehrfacherkrankungen. Diese Entwicklung dürfte sich in Anbetracht der zunehmenden Bevölkerungsalterung im OECD-Raum fortsetzen. Die Kosten vermeidbarer Krankenhauseinweisungen aus Langzeitpflegeeinrichtungen beliefen sich 2016 auf knapp 18 Mrd. USD. Dies entspricht 2,5 % der Ausgaben für die stationäre Krankenhausversorgung bzw. 4,4 % der Ausgaben für die Langzeitpflege. Forschungsarbeiten zeigen, dass mehr als die Hälfte der unerwünschten Ereignisse in der Pflege und 40 % der Krankenhauseinweisungen aus Pflegeeinrichtungen vermeidbar sind. Den Grundursachen dieser Ereignisse kann durch bessere Prävention, Sicherheitsmaßnahmen und Personalentwicklung – insbesondere im Hinblick auf den Kompetenzmix und die Ausbildung – begegnet werden. Durch gezielte Investitionen in Schlüsselbereichen können signifikante Effekte erzielt und die wichtigsten Kostentreiber unerwünschter Ereignisse in der Langzeitpflege reduziert werden.