OECD Wirtschaftsausblick, Ausgabe 2006/2

Der OECD-Wirtschaftsausblick analysiert zweimal jährlich die großen Trends und untersucht, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten zur Förderung eines hohen, nachhaltigen Wirtschaftswachstums erforderlich sind. Dabei wird auch die Entwicklung in großen Nicht-OECD-Volkswirtschaften bewertet. Die vorliegende Ausgabe behandelt die Aussichten bis Ende 2008. Der Wirtschaftsausblick, der durch ein breites Spektrum ländervergleichender Statistiken ergänzt wird, stellt ein in seiner Art einzigartiges Instrument dar, um sich über die weltwirtschaftliche Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Neben den in jeder Ausgabe regelmäßig behandelten Themen enthält der Wirtschaftsausblick diesmal ein Sonderkapitel mit dem Titel Hat die wachsende Verschuldung die finanzielle Anfälligkeit der privaten Haushalte erhöht? Darin werden insbesondere folgende Punkte behandelt:

· Welche Faktoren erklären den in vielen OECD-Ländern beobachteten Anstieg der Verschuldung der privaten Haushalte?

· Hat die Entwicklung der Vermögenswertpreise die Wirkung auf die Finanzpositionen der privaten Haushalte kompensiert?

· Sind bestimmte volkswirtschaftliche Sektoren oder Gruppen besonders anfällig gegenüber negativen Entwicklungen an den Anlagemärkten oder bei den Einkommen?