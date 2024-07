OECD Wirtschaftsausblick, Ausgabe 2005/1

Der OECD-Wirtschaftsausblick analysiert zweimal jährlich die großen Trends, die die nächsten zwei Jahre prägen werden, und untersucht eingehend, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten zur Förderung eines hohen, nachhaltigen Wirtschaftswachstums erforderlich sind. Darüber hinaus werden auch die jüngsten Maßnahmen und die künftige Entwicklung in wichtigen Nicht-OECD-Volkswirtschaften in Ostasien, Mittel- und Osteuropa, namentlich Russland, sowie in Südamerika gründlich untersucht und bewertet.

Ein Sonderkapitel zu folgendem Thema:

Worin besteht der potenzielle Nutzen von Indikatoren der Kerninflation? Wie aussagekräftig sind andere Varianten derartiger Indikatoren? Was lässt sich daraus in der derzeitigen Situation bezüglich des grundlegenden Preistrends schließen?