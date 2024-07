OECD Wirtschaftsausblick, Ausgabe 2004/1

Der OECD-Wirtschaftsausblick analysiert zweimal jährlich die großen Trends, die die nächsten zwei Jahre prägen werden, und untersucht eingehend, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten zur Förderung eines hohen, nachhaltigen Wirtschaftswachstums erforderlich sind. Darüber hinaus werden auch die jüngsten Maßnahmen und die künftige Entwicklung in wichtigen Nicht-OECD-Volkswirtschaften in Ostasien, Mittel- und Osteuropa, namentlich Russland, sowie in Südamerika gründlich untersucht und bewertet.

Vier Sonderkapitel zu folgenden Themen:

Liefern Differenzen bei der institutionellen Struktur der Wohnimmobilien- und Hypothekenmärkte eine Erklärung für den unterschiedlichen Grad an Resistenz, den die OECD-Volkswirtschaften während des globalen Abschwungs zeigten? Welche Arten von Reformen könnten gleichzeitig die Effizienz dieser Märkte erhöhen und ihre Widerstandsfähigkeit verbessern?

Über welche Mechanismen könnte eine Korrektur des hohen Leistungsbilanzdefizits der Vereinigten Staaten erfolgen? Und welche Konsequenzen hätten derartige Anpassungen für die Vereinigten Staaten und den Rest der Welt?

Inwieweit haben Fluktuationen an den Aktienmärkten und der Rückgriff auf „Einmalmaßnahmen“ traditionelle Messgrößen für die Ausrichtung der Fiskalpolitik verzerrt? Wie können die fiskalischen Indikatoren angepasst werden, damit sie solche nichtzyklischen Faktoren erfassen?

Wie könnten Strukturreformen die Einkommenskonvergenz in den Ländern Mitteleuropas nach ihrem Beitritt zur Europäischen Union verstärken? Was könnte getan werden, um in Zukunft für einen höheren Beschäftigungsgrad und ein kräftigeres Produktivitätswachstum zu sorgen?