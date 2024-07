OECD Wirtschaftsausblick, Ausgabe 1999/2

Der OECD-Wirtschaftsausblick analysiert zweimal jährlich die großen Trends, die die nächsten zwei Jahre prägen werden, und untersucht eingehend, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten zur Förderung eines hohen, nachhaltigen Wirtschaftswachstums erforderlich sind. Darüber hinaus werden auch die jüngsten Maßnahmen und die künftige Entwicklung in wichtigen Nicht-OECD-Volkswirtschaften in Ostasien, Mittel- und Osteuropa, namentlich Russland, sowie in Südamerika gründlich untersucht und bewertet.

Sonderkapitel zu folgenden Themen: Umfang und Rolle der automatischen fiskalischen Stabilisatoren; Arbeit lohnend gestalten; Herausforderungen für das staatliche Schuldenmanagement; Struktur der Produktmarktregulierung in den OECD-Ländern.