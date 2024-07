Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung – Situationsbeschreibung und Lösungsansätze

Ziel dieses Berichts ist es, die mit der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zusammenhängenden Sachverhalte objektiv und umfassend darzustellen. Im Rahmen des Berichts werden zunächst öffentlich verfüg-bare Studien und Daten zum Vorkommen und Ausmaß der Gewinn-verkürzung und Gewinnverlagerung beschrieben (Zusammenfassungen der Studien sind in Anhang B enthalten). Im Anschluss daran folgt ein Überblick über globale Entwicklungen, die sich auf die Unternehmens-besteuerung auswirken. Der Hauptteil des Berichts umfasst einen Überblick über die Grundprinzipien der Besteuerung von grenzüberschreitenden Aktivitäten sowie die Gelegenheiten zur Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, die sich aus diesen Prinzipien ergeben können. Ferner werden einige bekannte Unternehmensstrukturen (die in Anhang C näher beschrieben sind) analysiert und die wichtigsten Problemstellungen im Zusammenhang mit diesen Strukturen erläutert.