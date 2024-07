Entwicklungszusammenarbeit: Bericht 1998

Die Umsetzung einer am Menschen orientierten, ergebnisbezogenen Partnerschaft, die die von der Bevölkerung der Entwicklungsländer selbst getragenen Bemühungen fördert und unterstützt, stellt nach wie vor die grundlegende Herausforderung dar. In diesem Bericht werden die von den DAC-Mitgliedern unternommenen Bemühungen geschildert, die darauf abzielen, die Umsetzung der Partnerschaftsstrategien weiter voranzutreiben. Hierbei wird einerseits auf die sich derzeit abzeichnenden entwicklungspolitischen Fortschritte und die voraussichtlichen weiteren Initiativen eingegangen, andererseits aber auch auf die beunruhigende Tatsache der weiter sinkenden Trends der ODA-Leistungen der größeren Geber im Jahr 1997 wie auch auf die erstmals in diesem Jahrzehnt zu verzeichnende Gesamtabnahme der privaten Leistungen an alle Kategorien von Entwicklungsländern.