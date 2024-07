Die OECD in Zahlen 2009

Willkommen zu Die OECD in Zahlen, Ausgabe 2009, der originellen, einfach zu nutzenden Datenquelle in Taschenbuchformat. Wie immer enthält auch die diesjährige Ausgabe Schlüsseldaten zu Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den OECD-Ländern. Die Publikation bietet Vergleichstabellen zum gesamten Arbeitsspektrum der Organisation, von Volkseinkommen und Industrie über Beschäftigung und Forschung bis hin zu Bankwesen und öffentliche Finanzen. Der Abschnitt „OECD in Abbildungen“ beleuchtet entscheidende Herausforderungen wie Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit und Klimawandel.

Die OECD in Zahlen ist eine grundlegende statistische Quelle. Wie alle Daten der OECD wurden auch diese von unseren Experten zusammengestellt und geprüft, so dass die Entscheidungsträger in Politik, Forschung und Wirtschaft wissen, dass sie sich darauf verlassen können.