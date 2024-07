Dieser Leitfaden zur Corporate Governance für Anlagen- und Prozesssicherheit wurde im Rahmen des OECD-Programms Chemieunfälle erstellt und versucht, die wesentlichen Elemente der Corporate Governance für Anlagen- und Prozesssicherheit aufzuzeigen. Er steht im Einklang mit den OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response (deutsche Fassung „Leitprinzipien für die Verhinderung, Bereitschaft für den Fall und Bekämpfung von Chemieunfällen“) und der OECD Guidance on Developing Safety Performance Indicators.