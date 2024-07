Podpora FinTechových inovací v České republice

S přibližně stovkou FinTechových společností nabízejících regulované či neregulované služby se FinTech jako odvětví v České republice teprve vytváří. Tato zpráva analyzuje české FinTechové prostředí a identifikuje potenciální překážky, které rozvoj inovací ztěžují. Zpráva obsahuje rovněž pro zemi specifická doporučení, jak nastavit regulatorní sandbox, která by mohla pomoci zmírnit překážky rozvoje finančních technologií. Sandbox by mohl zlepšit porozumění českých orgánů o dopadech inovativních nástrojů na finanční aktivity a umožnit orgánu dohledu lépe sledovat a zajištovat soulad FinTechových aktivit s pravidly. Dalším přínosem by také mohlo být zlepšení komunikace mezi podniky a orgánem dohledu prostřednictvím cíleného dialogu a pokynů.