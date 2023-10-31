OECD دليل النزاهة في القطاع العام

يوفر دليل النزاهة العامة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إرشادات للحكومات والشركات والمجتمع المدني بشأن تنفيذ توصية المنظمة بشأن النزاهة العامة. يوضح الدليل المعنى العملي للمبادئ الثلاثة عشر للتوصية ويبين التحديات التي تعرقل تنفيذها. يقدم الدليل إرشادات حول تطوير آليات التعاون داخل الحكومة، وكذلك بين المستويات الوطنية والمحلية. لبناء أسس النزاهة في الحكومة والمجتمع، يُفصّل الدليل العناصر الأساسية لنظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءة ومكونات الثقافة المؤسساتية المنفتحة. كما يوضح دور الحكومة في تقديم التوجيه لقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمواطنين حول التمسك بقيم النزاهة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يشرح الدليل كيفية استخدام عملية إدارة المخاطر لتقييم وإدارة مخاطر النزاهة، ويحدد كيفية استخدام نظام الإنفاذ لضمان المساءلة الحقيقية في حالة حدوث خرق للنزاهة.