عدت هذه اإلرشادات المتعلقة بمبادئ سالمة العمليات في الشركات كجزء من ُأ ‘برنامج الحوادث الكيميائية’ التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )األويسيد(، وهو يهدف إلى تحديد العناصر األساسية لمبادئ إدارة سالمة العمليات في الشركات. وتتمشى هذه اإلرشادات مع المبادئ التوجيهية لمنع الحوادث الكيميائية والتأهب واالستجابة لها، وهي المبادئ التي وضعتها منظمة ‘األويسيد’، ومع إرشادات المنظمة بشأن وضع مؤشرات أداء فيما يتعلق بالسالمة. وقد جاء هذا المنشور نتيجةً – تحت إشراف الفريق التوجيهي للمنظمة لجهد تعاوني ً المعني بقيادة الشركات – من الخبراء المنتمين إلى كثير من البلدان ً كبيرا شمل عددا إلى الخبرة الجماعية والمنظمات، من القطاعين العام والخاص على السواء. واستنادا لهذه ً المجموعة المتنوعة من الخبراء الدوليين، فإن ‘مبادئ إدارة سالمة العمليات في الشركات – إرشادات موجهة إلى كبار القادة في الصناعات ذات المخاطر المرتفعة’ تهدف إلى إقرار ممارسة من "أفضل الممارسات".