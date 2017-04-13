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مبادئ إدارة سالمة العمليات في الشركات

إرشادات من أجل كبار القادة في الصناعات ذات المخاطر المرتفعة
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DOI
https://doi.org/10.1787/c4195134-ar
Authors
OECD
Tags
Series on Chemical Accidents

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Cite this content as:

OECD (2017), مبادئ إدارة سالمة العمليات في الشركات: إرشادات من أجل كبار القادة في الصناعات ذات المخاطر المرتفعة, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c4195134-ar.
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