منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوسطية 2018

يقدم هذا التقرير تحليلاً معمقاً للإصلاحات الرئيسية التي أجريت بين 2014 و2018 التي تهدف إلى تشجيع تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية وتونس.





يركز التقرير على خمس مجالات استراتيجية لصياغة سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم: تعاريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والإحصاءات والمؤسسات المتعلقة بها؛ تحسين بيئات العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ورواد الأعمال؛ تعزيز الوصول إلى التمويل؛ رعاية نمو الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وتنمية رأس المال البشري الريادي.





يهدف التقرير إلى عرض الممارسات الجيدة والإشارة إلى المناطق التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود. ويوفر إرشادات قيمة للحكومات ومنظمات القطاع الخاص والهيئات المتعددة الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة لتكثيف الجهود لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كأدوات أساسية لخلق الوظائف والقدرة التنافسية. ويكتسي ذلك أهمية خاصة في منطقة تسعى إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل وإشراك الشباب والنساء في الاقتصاد.





إن التقرير هو نتيجة لعملية تعاون وثيق بين الحكومات، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة التدريب الأوروبية والمفوضية الأوروبية