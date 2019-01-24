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منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوسطية 2018

التقييم المرحلي للإصلاحات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264310032-ar
Authors
OECD, European Union, European Training Foundation
Tags
SME Policy Index

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Cite this content as:

OECD/European Union/ETF (2019), منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوسطية 2018: التقييم المرحلي للإصلاحات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264310032-ar.
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