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توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة

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DOI
https://doi.org/10.1787/4456d3f6-ar
Authors
OECD, Food and Agriculture Organization of the United Nations
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OECD/FAO (2021), توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4456d3f6-ar.
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