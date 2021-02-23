توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة

أعدّت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة هذه التوجيهات لمساعدة الشركات على الوفاء بمعايير السلوك الرشيد في الأعمال التجارية وتوخي العناية الواجبة على طول سلسلة الإمدادات الزراعية لضمان مساهمة عملياتها في التنمية المستدامة. وتشمل التوجيهات ما يلي:

سياسة نموذجية للشركات تتضمن المواصفات التي يجدر بالشركات التقيد بها من أجل إرساء سلاسل إمداد مسؤولة للمنتجات الزراعية؛

وإطار للعناية الواجبة المستندة إلى المخاطر يتضمن وصفًا للخطوات الخمس التي يجب أن تتبعها الشركات لتحديد التأثيرات السلبية لأنشطتها وتقييمها والتخفيف من وطأتها والبحث في سبل معالجتها؛

ووصف المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركات والتدابير الرامية إلى التخفيف من وطأتها؛

وتوجيهات للتعاون مع الشعوب الأصلية.