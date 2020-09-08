采用更好的准则实现更优质的评估 评估准则的概念界定和应用原则（修订版）

本文介绍了经济合作与发展组织发展援助委员会发展评估网络（OECD DAC Network on Development Evaluation，下文简称为EvalNet）于2018–2019年间是如何对OECD DAC评估准则的定义和应用进行重新审视和修订的。文中对原有五条评估准则即相关性（relevance）、有效性（effectiveness）、效率（efficiency）、影响（impact）和可持续性（sustainability）的定义进行了修订，增加并定义了一条新准则：一致性（coherence）。本文还描述了应如何审慎地应用这些准则，以及如何结合具体的干预背景和使用者需求进行调整。 此次评估准则的定义和应用原则的修订是在对原版准则进行了全球范围的咨商，并对这些准则在评估以及评估以外的领域的应用情况进行了总结回顾的结果。咨商后EvalNet的成员和外部评估专家深入讨论了这些概念并审阅了数轮草案。修订版定义更加清晰，有助于对公平议题与协同增效（synergies）等符合当前政策重点的问题进行更严谨和细致的分析。为了厘清相关问题，修订版增加了对各条准则预期目的和应用指导原则的介绍。关于准则应用的详细指南将在准则被采纳后另行提供。