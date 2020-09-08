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采用更好的准则实现更优质的评估 评估准则的概念界定和应用原则（修订版）

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https://doi.org/10.1787/29249e62-zh
Authors
OECD
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OECD (2020), 采用更好的准则实现更优质的评估 评估准则的概念界定和应用原则（修订版）, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/29249e62-zh.
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