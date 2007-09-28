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OECD Economic Surveys: Ukraine 2007 (Ukrainian version)
OECD Economic Surveys: Ukraine 2007 (Ukrainian version)
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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264064706-uk
Authors
OECD
Tags
Ukraine
Economy
Economic surveillance
Economic policy
Productivity and long-term growth
OECD Economic Surveys
28 вересня 2007
Available in:
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OECD (2007),
OECD Economic Surveys: Ukraine 2007 (Ukrainian version)
, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/9789264064706-uk
.
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