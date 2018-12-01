Настанова оеср стосовно процедур належної перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу

Керівні принципи ОЕСР для міжнаціональних підприємств віддають належне і подалі заохочують позитивний вплив бізнесу на економічний, екологічний і соціальній розвиток, але в той же час визнають той несприятливий вплив, який може спричинити підприємницька діяльність на права людини, в тому числі, права найманих працівників у їх стосунках з адміністрацією, а також на стан довкілля, інтереси споживачів, корпоративне управління, протидію хабарництву і корупції. Настанова має допомогти бізнес-структурам зрозуміти і впровадити процедури належної перевірки в практиці відповідального ведення бізнесу. Також, ця Настанова сприятиме спільному розумінню владою і зацікавленими сторонами сутності застосування належної перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу.