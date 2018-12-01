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Настанова оеср стосовно процедур належної перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу

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DOI
https://doi.org/10.1787/e5cf884b-uk
Authors
OECD
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OECD (2018), Настанова оеср стосовно процедур належної перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e5cf884b-uk.
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