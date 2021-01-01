Належні перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу в енергетичному секторі України

Цей звіт дає змогу отримати базове розуміння практик належної перевірки ВВБ у діяльності енергетичних компаній України. У ньому основну увагу присвячено тому, що відбувається на практиці серед ключових енергетичних компаній, залучених до таких підсекторів, як, зокрема, вуглеводнів, електроенергії та комунальних послуг, надано опис ключових елементів, пов’язаних із заходами з охорони довкілля та підвищення енергоефективності, виробничими відносинами та відносинами з громадою, а також комплаєнсом. Також у ньому надано рекомендації для врахування компаніями при вдосконаленні практик належної перевірки відповідно до інструментів і стандартів ОЕСР щодо ВВБ.