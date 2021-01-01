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Належні перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу в енергетичному секторі України

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DOI
https://doi.org/10.1787/0623d6fc-uk
Authors
OECD
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OECD (2021), Належні перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу в енергетичному секторі України, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0623d6fc-uk.
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