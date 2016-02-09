OECD İlu İlkeleri ve ISO/IEC 17025 Arasindaki İlişki Konolu OECD Pozisyon Belgesi

Bu belge, OECD İyi Laboratuvar Uygulama İlkeleri (OECD GLP) ile ISO/IEC 17025: Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Gereksinimleri karşılaştırmaktadır. Bu doküman, GLP ve akreditasyon çerçevesinde uygulandığında, iki belge arasındaki genel felsefi farkları açıklar. Her iki belgenin teknik içeriğinin ayrıntılı veya kapsamlı bir karşılaştırılması amaçlanmamıştır. Belge ayrıca, iki doküman arasındaki genel farkları ele almakta ve GLP uyumluluğu izleme ile laboratuvar akreditasyonunun kısa bir karşılaştırmasını sunmaktadır