Декларации активов для государсtвенных служащих

Множество стран по всему миру внедрили системы декларирования активов для государственных должностных лиц с целью предотвращения и борьбы с коррупцией. По мнению многих людей, декларирование активов может послужить мощным средством в этом плане; однако влияние таких систем на фактический уровень коррупции пока не изучено. Настоящее исследование направлено на то, чтобы помочь в создании более четкой картины через анализ существующей практики декларирования активов государственными должностными лицами, в частности в бывших социалистических странах Восточной Европы и