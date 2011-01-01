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Декларации активов для государсtвенных служащих

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DOI
https://doi.org/10.1787/04ea7f5b-ru
Authors
OECD
Tags

Cite this content as:

OECD (2011), Декларации активов для государсtвенных служащих, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/04ea7f5b-ru.
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