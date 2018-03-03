Руководство по исследованию рынков для органов, занимающихся вопросами конкуренции

В этом документе подводятся итоги работы по вопросам исследования рынков, проделанной Комитетом по конкуренции и Секретариатом ОЭСР. Данное руководство могут использовать органы, занимающиеся вопросами конкуренции, а также органы, определяющие политику в области конкуренции в более широком смысле, при определии объемов рыночных исследований и при их проведении. Хотя в настоящее время конкретное содержание и спектр рыночных исследований в разных юрисдикциях значительно различаются, их результаты , с учетом опыта антимонопольных органов, представляются существенными и заслуживают опубликования.