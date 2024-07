Traitement inclusif du genre dans les politiques de concurrence

L'application du droit de la concurrence est essentielle pour protéger les marchés et favoriser des économies plus fortes et plus productives. En détectant et en enquêtant sur les ententes, en sanctionnant les abus de position dominante et en bloquant les fusions anticoncurrentielles, les autorités de la concurrence garantissent le bon fonctionnement des marchés, favorisent l'innovation et permettent aux consommateurs de bénéficier de prix plus bas, d'une meilleure qualité et d'un plus grand choix. Dans un contexte marqué par des progrès technologiques rapides et l'évolution du comportement des consommateurs, il convient d'explorer des approches novatrices en matière d'application de la législation. L'application de la législation doit être transparente et équitable.