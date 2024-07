Voies navigables et protection de l'environnement

Ce rapport fait le point sur l’expérience acquise en matière d’atténuation des incidences de l’aménagement des voies navigables sur l’environnement. Il examine les procédures de consultation et de planification en Europe. Plus précisément, il analyse comment la directive cadre de l’UE sur l’eau influe sur le contexte dans lequel s’inscrit la planification des voies navigables internationales, et définit une nouvelle stratégie pour améliorer la qualité des cours d’eau. Enfin, il formule des recommandations concernant les bonnes pratiques et montre qu’il est essentiel d’améliorer la situation du bassin du Danube.