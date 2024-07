Une estimation de la pauvreté en Afrique subsaharienne d'après les données anthropométriques

Ce document technique présente la première estimation de la pauvreté en Afrique subsaharienne fondée sur les données anthropométriques collectées dans 19 pays par les Demographic and Health Surveys. La pauvreté étudiée est la pauvreté absolue (les deux autres concepts, de pauvreté relative et de pauvreté subjective, ont été exclus), qui est définie comme l’incapacité d’une famille à assurer toutes les consommations nécessaires pour un état de santé satisfaisant et une croissance normale de ses enfants, de sorte que ceux-ci souffrent de malnutrition grave. Statistiquement, on considère que tout enfant de moins de cinq ans qui a une taille (ou un poids) inférieure de plus de deux écarts types à la taille médiane dans les pays développés est un cas de malnutrition grave. Les pourcentages d’enfants souffrant de malnutrition grave (et donc ceux de familles classées en dessous du seuil de pauvreté absolue) vont de 15-20 pour cent environ dans les pays à revenu intermédiaire ...