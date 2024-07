L'aide au développement et les autres flux nord-sud

Cet article s’inscrit dans une réflexion générale sur la cohérence des politiques suivies par les pays du nord dans leurs relations avec les pays du sud. Il s’interroge sur les interactions entre les politiques d’aide, les politiques commerciales, les investissements directs étrangers et les flux de migrations sud-nord. Pour l’essentiel, il est consacré à la question de savoir si l’aide est allouée à des pays qui bénéficient ou pâtissent des autres politiques considérées. Il apparaît que, dans un contexte de forte polarisation des échanges commerciaux et des flux de capitaux et de politiques migratoires biaisées en faveur du travail qualifié, l’aide publique au développement revêt de plus en plus un rôle de compensation des autres flux qui relient les pays développés et les pays en développement, alors même que son poids relatif et donc son pouvoir de compensation a diminué. Par ailleurs, cet article s’intéresse également à un deuxième aspect de la question, celui de l’impact des politiques menées dans les autres domaines sur l’efficacité du dollar d’aide à réduire la pauvreté. Cependant l’identification empirique de l’existence d’une complémentarité positive entre l’aide et les autres politiques du Nord apparaît comme particulièrement difficile.