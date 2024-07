Congo 1965-1999

L'économie de la République Démocratique du Congo est aujourd'hui bien plus pauvre qu'elle ne l'était à l'indépendance. La désorganisation de l'offre et l'érosion presque continue de la demande l'ont entraînée depuis les années 70 dans une spirale négative, provoquant l'informalisation de secteurs entiers, voire leur " criminalisation ", jusqu'à ce que le pays s'installe dans une économie de guerre à la fin des années 90. La première cause en est l'expérience désastreuse, en matière de gouvernance, des régimes Mobutu et L.D. Kabila - respectivement soutenu puis lâché par les grandes puissances pendant la guerre froide, et instrumentalisé par les petites puissances régionales dans la période récente. La situation humanitaire catastrophique qui en résulte représente, outre un drame insupportable, une hypothèque particulièrement lourde pour le développement futur de la RDC, et crée les conditions d'une déstabilisation prolongée.

L'arrêt de la guerre - à condition que les ressorts ...