Structures familiales, transferts et épargne : Examen

Cet examen présente une nouvelle approche en ce qui concerne le concept de la famille dans les pays en voie de développement. Cette nouvelle approche prend notamment en compte de nombreuses contraintes familiales auxquelles les membres d’un ménage sont soumis. Cela permet de mieux analyser l’impact des structures familiales et des transferts intrafamiliaux sur l’épargne et l’investissement si décisifs pour la croissance et la réduction de la pauvreté. L’analyse révèle que les structures familiales peuvent entraîner des comportements opportunistes qui entravent l’épargne et l’investissement des ménages. Mais par ailleurs elles représentent aussi souvent le seul système de protection sociale pour les plus pauvres. Le défi politique est d’anticiper la réponse des ménages aux politiques visant à accroître l’épargne et l’investissement lorsqu’ils sont soumis à des contraintes institutionnelles fortes.