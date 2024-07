Malgré la remarquable performance économique du Cap Vert, le secteur privé y reste dominé par des petites et micro-entreprises ayant un faible pouvoir de creation d'emplois. En outre, il ne contribue que faiblement aux recettes fiscales. Les auteurs de cette étude suggèrent d'établir de nouvelles formes de partenariat entre l'État, les pouvoirs locaux, les associations patronales et les associations de migrants à l'étranger afin d'encourager la création de nouvelles entreprises et d'emplois, tout en favorisant le développement durable du pays.

Une telle stratégie s'inscrirait dans l'esprit du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) qui vise à améliorer la gouvernance en Afrique, et l'étude examine précisément l'impact de tels partenariats sur les problèmes de gouvernance. Il en ressort qu'il existe un large potentiel pour des partenariats à plusieurs niveaux et plusieurs dimensions, associant des acteurs d'origines différentes et ayant des intérêts divers. De ...