Un lieu d'accueil pour les étudiants handicapés

Les étudiants handicapés physiques à l’université de Grenoble bénéficient d’un ensemble de services fournis par différentes structures spécialisées et complémentaires pour répondre aux besoins de la vie étudiante. Plusieurs associations et secteurs gouvernementaux ont collaboré, d’une manière assez unique, à la construction d’une résidence universitaire adaptée ; d’autres encore coordonnent des actions pour assurer la continuité des infrastructures qui facilitent la poursuite d’études et les loisirs des personnes handicapées.