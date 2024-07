Trouver des problèmes aux solutions

La coopération internationale traverse une crise. Chacun s'interroge aujourd'hui sur son efficacité et même parfois son utilité. Après dix ans de " fatigue de l'aide ", voici un ouvrage lucide mais constructif qui jette un jour nouveau sur les problèmes rencontrés et fournit des propositions de réformes judicieuses et innovatrices. L'analyse de Jean-David Naudet constitue une contribution réelle à la littérature sur l'aide. Son approche combine la sensibilité du sociologue et l'expérience du praticien, tout en faisant quelques incursions clairvoyantes dans la théorie des organisations.

A la fois pragmatique et concret, ce livre se fonde sur des contributions et des ateliers organisés par le Club du Sahel dans le cadre d'une étude approfondie sur la coopération internationale. Son style tranchant et son heureux usage des citations et des exemples en rendent la lecture particulièrement plaisante.

Si cet ouvrage couvre essentiellement la région sahélienne, le diagnostic et les réformes qu'il propose restent pertinents pour l'ensemble de l'Afrique, et même au-delà. De même, le tableau saisissant qu'il dresse de la relation de coopération et de l'aide trouvera des échos dans bien des pays. " Naudet mérite d'être félicité pour avoir produit un ouvrage aussi provocateur et percutant" ElliotBerg. Jean-David Naudet est actuellement économiste au Groupement d’intérêt scientifique DIAL (Développement et insertion internationale).