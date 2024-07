Transports urbains durables: la mise en oeuvre des politiques

De l'avis général, l'avènement de transports urbains durables ne peut passer que par la mise en oeuvre de panoplies de mesures intégrées et flexibles qui envoient les bons signaux aux secteurs des transports et de l'aménagement du territoire.Le projet de la CEMT sur "La mise en oeuvre des politiques de transports urbains durables" a démontré que la mise en oeuvre de panoplies de mesures intégrées s'avère plus facile en paroles qu'en actes dans un grand nombre de villes des pays de la CEMT et de l'OCDE. Alors que la planification urbaine et les politiques de transports sont définies et appliquées au niveau local ou régional dans de nombreux pays, il devient de plus en plus clair que l'administration nationale peut favoriser la mise en oeuvre de panoplies de mesures intégrées. En effet, les autorités nationales peuvent créer un cadre d'action souple et unifié dans une optique intersectorielle, et envoyer ainsi aux régions et aux villes des messages appropriés par le biais d’incitations des pouvoirs publics et par le financement de projets en faveur du développement durable. Ce rapport montre en quoi les administrations nationales peuvent servir de catalyseur propre à engendrer des pratiques durables en matière de transports locaux.