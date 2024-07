Transports urbains durables: la mise en oeuvre des politiques

Ce rapport présente une analyse des défis auxquels la Hongrie est confrontée dans le domaine des transports urbains, ainsi qu’un examen de l’organisation administrative et des structures décisionnelles qui définissent la mise en œuvre des politiques de transport urbain en Hongrie. Il montre aussi comment la Hongrie peut progresser vers des transports urbains plus durables.

Le rapport constate que les voiries urbaines sont de plus en plus encombrées, que le taux de motorisation augmente et que l’usage de la voiture se développe. Les agglomérations hongroises s’efforcent de préserver la part modale très favorable que détiennent leurs réseaux bien développés de transports publics, tout en devant assumer le fardeau financier associé au vieillissement du matériel roulant et des infrastructures. De surcroît, la prolifération galopante, à la périphérie des villes, de centres commerciaux peu accessibles par les transports en commun accroît encore la demande de déplacements en voiture.