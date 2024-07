La diplomatie de l’eau de la Hongrie met à profit l’action internationale

Le secteur privé hongrois est de plus en plus actif à l’étranger et la demande intérieure d’APD liée est en baisse. Les entreprises hongroises du secteur de l’eau sont de plus en plus nombreuses à réussir à l’international et se tournent désormais vers les crédits à l’exportation et le financement commercial, et non plus vers l’APD. Cette évolution pourrait permettre à la Hongrie de progresser au regard de ses engagements internationaux en matière de déliement de l’APD.