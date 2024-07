Transports urbains durables: la mise en oeuvre des politiques

Ce rapport passe en revue l'expérience de onze pays européens (y compris la Russie) et des États-Unis dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de transports urbains durables. Des rapports nationaux et une analyse synthétique permettent de tirer des leçons des politiques qui marchent, des cadres institutionnels et financiers appropriés et des partenariats innovants qui favorisent une concertation efficace et une mise en oeuvre responsable.