En dépit des efforts importants déployés par certains pays, les émissions de CO 2 liées aux transports n’ont cessé de croître au cours de la dernière décennie. Ce rapport passe en revue les progrès accomplis par les pays de l’OCDE et de la CEMT en matière de réduction des émissions de CO 2 imputables au secteur des transports. Il inclut des données détaillés par pays sur les mesures de lutte contres ces émissions pour les années 1990-2003.